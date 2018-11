Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: controllo positivo a Beaver Creek, confermate le gare per le discipline veloci

Doppio controllo positivo negli Stati Uniti. Dopo quello di Killington, per quanto riguarda le donne, anche gli uomini saranno certi di gareggiare a Beaver Creek: sulla Birds of Prey un triplo appuntamento dal 30 novembre al 2 dicembre (SuperG, discesa e gigante). Per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al maschile quella americana sarà la terza tappa stagionale dopo Levi e Lake Louise (annullato infatti l’esordio di Soelden).

Questo il programma confermato:

Venerdì 30 novembre – Supergigante maschile (ore 10.45 locali, 18.45 italiane)

Sabato 1 dicembre – Discesa maschile (ore 11 locali, ore 19 italiane)

Domenica 2 dicembre – Slalom gigante maschile (prima manche ore 9.45 locali, ore 17.45 italiane; seconda manche ore 12.45 locali, ore 20.45 italiane)













Foto: cristiano barni Shutterstock.com