Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: le pagelle dello slalom maschile di Levi. Il solito fenomenale Hirscher, l’Italia sprofonda

Le pagelle dello slalom maschile di Levi, prima gara dell’anno per gli uomini nella Coppa del Mondo di sci alpino.

Marcel Hirscher 9: cinquantanovesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la numero ventotto in slalom. Incomincia la sua stagione con un successo e lo fa battendo nello scontro diretto Henrik Kristoffersen. Due manche quasi perfette e che dimostrano ancora una volta che l’uomo da battere è sempre lui.

Henrik Kristoffersen 8: nella sua testa probabilmente sta pensando “Ma questo quando si ritira?”. Ancora una volta il norvegese è secondo alle spalle del suo rivale. Sono solo nove i centesimi che lo dividono da Hirscher. Resta un’altra grande gara, ma purtroppo per lui c’è sempre quel fenomeno austriaco.

Austria 7,5: avere Hirscher aiuta sicuramente, perchè hai il numero uno, ma la squadra austriaca di slalom si conferma fortissima, portando ben cinque atleti tra i primi dieci e con la possibilità di una doppietta sul podio che è sfumata solo per qualche decimo. Certo poi ci ha pensato il caro vecchio buon Marcel a rendere la giornata entusiasmante.

André Myrher 7: molto bella la sua rimonta nella seconda manche, dopo una prima prova opaca e che lo aveva portato solamente al nono posto. Il campione olimpico in carica ricomincia subito con un podio, ponendosi alle spalle dei due extraterrestri come il “primo dei normali”.

Jean-Baptiste Grange 6,5: il migliore dei francesi e dopo la prima manche era davvero difficile da pronosticarlo. Salva proprio la squadra transalpina dall’incubo della seconda manche, chiudendo al quinto posto e dimostrando ancora una volta la sua immensa classe.

Clement Noel 5,5: rovina tutto, uscendo a poche porte dalla fine, nello stesso punto che aveva messo out il connazionale Muffat-Jeandet, ma fino a quel momento era nettamente al comando (oltre 8 decimi di vantaggio), con un podio praticamente assicurato e con la definitiva consacrazione del suo immenso talento. Un risultato tra i primi tre che è solo rinviato alle prossime gare.

Italia 4,5: una gara disastrosa. Si salva solamente un buon Simon Maurberger (6,5), che si qualifica per la prima volta in slalom per la seconda manche. Stefano Gross commette errori sia nella prima sia nella seconda ed è solo diciassettesimo, Manfred Moelgg ha inforcato dopo il primo intermedio nella prima manche. Giovani all’orizzonte non si vedono ed invece le altre nazioni trovano sempre qualcuno per il ricambio generazionale.













foto: Goran Jakus/ Shutterstock.com