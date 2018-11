Scherma, Coppa del Mondo 2018: ad Algeri rientrano Elisa Di Francisca e Martina Batini

La Coppa del Mondo di fioretto femminile fa tappa ad Algeri questo fine settimana e in casa Italia ci sono due grandi ritorni, quello di Elisa Di Francisca e Martina Batini. Entrambe rientrano nel circuito mondiale dopo la lunga pausa per le rispettive gravidanze e sarà subito una gara importante per valutare lo stato di forma delle due fiorettiste azzurre.

Escludendo le qualificazioni agli Assoluti, Elisa Di Francisca manca su una pedana internazionale addirittura da quella della finale olimpica di Rio 2016, quando fu sconfitta dalla russa Inna Deriglazova. Dopo l’argento olimpico, la nativa di Jesi si era presa una pausa dalla scherma e proprio in quel periodo è arrivata la bellissima notizia della maternità con la successiva nascita di Ettore.

Martina Batini, invece, ha gareggiato per l’ultima volta in Coppa del Mondo lo scorso novembre a St.Maur e poi si è fermata per dare alla luce il piccolo Leonardo, figlio anche di Matteo Tagliariol, campione olimpico a Pechino 2008 e compagno della fiorettista toscana.

Sicuramente per entrambe ci sarà grande emozione nel rientrare in gara, ma è solo la prima parte di un progetto che vuole avere come traguardo finale quello dell’Olimpiade. Infatti dopo la gara di Algeri ci sarà la lunga pausa invernale e sia Di Francisca sia Batini puntano ad arrivare al massimo della forma per le gare del prossimo anno, quelle che valgono la qualificazione a Tokyo 2020.













foto Bizzi/Federscherma