Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana

Dopo una prima tappa che ci ha regalato molte sorprese tra cui la prima vittoria in carriera del russo Evgeniy Klimov (prima affermazione russa nel circuito maggiore) ed il primo podio del giapponese Ryoyu Kobayashi e del tedesco Stephan Leyhe, il prossimo weekend si gareggia in Finlandia sul trampolino HS142 di Ruka. Il programma prevede lo svolgimento di due gare, una il sabato e l’altra la domenica, che si disputeranno in notturna proprio come a Wisla nell’apertura della stagione. Klimov ha mostrato uno stato di forma sensazionale imponendosi in entrambe le serie di salti in Polonia, perciò si candida al ruolo di favorito principale anche nella prossima tappa insieme al polacco Kamil Stoch, il quale ha dimostrato di essere in palla ma è rimasto ai piedi del podio a Wisla a causa di un errore nell’atterraggio del secondo salto. Gli outsider comunque non mancano come ha dimostrato ampiamente la prima gara della stagione, con la pattuglia tedesca e norvegese che proveranno ad inserirsi nelle prime posizioni con i vari Geiger, Wellinger, Eisenbichler, Forfang, Johansson e Fannemel. Grande curiosità anche in casa Italia per Alex Insam, il quale ha subito centrato l’obiettivo della zona punti ed ora va a caccia di conferme importanti anche in Finlandia.

Il fine settimana di gare di Ruka verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player a partire dalle qualificazioni del venerdì. Di seguito il calendario completo della seconda tappa di Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci di Ruka.

PROGRAMMA COMPLETO COPPA DEL MONDO RUKA

VENERDÌ 23 NOVEMBRE

ore 18.00 Qualificazioni HS142 Ruka

SABATO 24 NOVEMBRE

ore 16.30 HS142 Ruka

DOMENICA 25 NOVEMBRE

ore 15.30 Qualificazioni HS142 Ruka

ore 17.00 HS142 Ruka