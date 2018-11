Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka 2018: Evgeniy Klimov a caccia del bis in Finlandia per allungare in classifica, norvegesi e tedeschi per riscattarsi dopo un avvio stentato

La Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si trasferisce a Ruka, in Finlandia, dove si disputeranno due gare individuali su un HS142 da venerdì 23 a domenica 25 novembre. Dopo la prima tappa di Wisla che ha regalato numerose sorprese (come è lecito aspettarsi in un anno post-olimpico), si preannuncia un grande duello tra il russo Evgeniy Klimov e il polacco Kamil Stoch sul trampolino finlandese.

Negli ultimi anni però il polacco, detentore della Sfera di Cristallo e vincitore della medaglia d’oro olimpica a Pyeongchang sul Normal Hill, non si è mai trovato a proprio agio a Ruka, ottenendo una quarta posizione nel 2011 come miglior piazzamento e rimanendo fuori dai primi quindici nelle ultime due stagioni. La condizione evidenziata a Wisla nella gara a squadre e nei due salti della gara individuale lasciano comunque ben sperare per la prossima tappa e per il prosieguo di una stagione in cui punterà alla classifica generale di Coppa e ai Mondiali di Seefeld. Probabilmente il vero favorito per il fine settimana nordico è Klimov, il quale ha trionfato in Polonia portando alla Russia la prima vittoria della storia nel circuito maggiore della specialità. Il russo aveva evidenziato grandi progressi aggiudicandosi la classifica generale del Grand Prix estivo e si è pienamente confermato sulla neve, imponendosi in qualificazione ed in entrambe le serie di salti con il miglior punteggio.

I possibili outsider non mancano, infatti nella prima uscita stagionale hanno impressionato positivamente il tedesco Stephan Leyhe, il giapponese Ryoyu Kobayashi ed il giovane sloveno Timi Zajc. La squadra tedesca può sicuramente contare nella lotta per il podio anche su Andreas Wellinger, terzo a Ruka l’anno scorso, Karl Geiger e Markus Eisenbichler. Da tenere d’occhio anche i polacchi Piotr Zyla e Dawid Kubacki, i quali si sono ben comportati nella tappa casalinga piazzandosi rispettivamente in quinta e ottava posizione. I norvegesi hanno raccolto poco a Wisla, ma l’impressione è che specialmente Robert Johansson e Johann Andre Forfang possano essere competitivi per giocarsi un risultato di prestigio già in quel di Ruka. L’Italia non sarà presente in Finlandia, infatti Alex Insam e Sebastian Colloredo sono rimasti in Polonia per allenarsi e sono stati raggiunti anche da Davide Bresadola, Giovanni Bresadola e Gabriele Zambelli.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock