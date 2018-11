Rugby, Test Match novembre 2018: l’Italia rientra da Chicago, domani i 31 convocati per la Georgia

L’Italia rientrerà nella notte da Chicago, dove ieri ha subito una sonora sconfitta dall’Irlanda: la Nazionale di rugby deve preparare la sfida di sabato prossimo in programma a Firenze contro la Georgia, per la quale domani il CT Conor O’Shea diramerà l’elenco dei 31 convocati. Oggi hanno parlato al sito federale gli azzurri Tito Tebaldi e Mattia Bellini.

Bellini ha detto della gara di ieri: “Nel secondo tempo i primi cinque minuti, con due errori da parte nostra, hanno cambiato il corso della partita e non abbiamo mostrato la stessa reazione del primo tempo. Fino a quel momento eravamo ancora a contatto con il risultato e siamo andati vicino a realizzare un’altra meta con Steyn“.

L’ala delle Zebre sta già pensando al futuro: “Sappiamo che a questi livelli ogni errore costa caro. L’Irlanda è la seconda squadra al mondo. Dobbiamo imparare da questa sconfitta in vista della prossima settimana che sarà importantissima. Vogliamo ripartire da quanto di buono fatto nella prima frazione della partita di Chicago“.

Tebaldi invece ha dichiarato: “La partita contro l’Irlanda è divisa in due parti dove nel primo tempo, pur non partendo benissimo, siamo stati bravi a reagire e a mettere pressione agli avversari creando occasioni e ribaltando il momento negativo trasformandolo in positivo. La ripresa non è iniziata bene, come il primo tempo, con la differenza che non siamo stati capaci di recuperare come in precedenza. Questo è stato il vero problema per noi“.

Anche lui ormai è concentrato sulla sfida alla Georgia: “Ripartiamo dal primo tempo contro l’Irlanda e dal gioco messo in mostra in quel frangente. Dobbiamo rivedere in modo molto attento gli errori. La settimana prossima abbiamo una partita che per tutto il movimento ha un’importanza alta e ne siamo ben consci. Analizzando ciò che non ha funzionato a Chicago possiamo ripartire al meglio e dimostrare in campo quello che realmente siamo“.













Foto: Lorenzo Di Cola