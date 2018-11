Rugby, Italia-Nuova Zelanda: gli All Blacks ai raggi X. Prove generali per lo scontro in Coppa del Mondo del prossimo anno

Italia-Nuova Zelanda, un anno prima: Azzurri ed All Blacks si incontreranno sabato a Roma alle ore 15.00 per fare le prove generali del match che tra un anno opporrà le due compagini in Coppa del Mondo in Giappone. Gli oceanici si presenteranno senza cinque effettivi di rilievo, ma fanno comunque paura.

I neozelandesi oltretutto avranno voglia di rivalsa dopo la sconfitta subita in Irlanda: come accaduto contro i Verdi, non saranno della partita Joe Moody e Sonny Bill Williams, infortunati, ma mancheranno anche Liam Squire e Samuel Whitelock, titolari sabato scorso, e Matt Todd, che era partito dalla panchina.

Il potenziale degli All Blacks è comunque immenso, anche se ci sarà qualche cambio nel XV titolare: in prima linea Tu’inukuafe, Taylor e Franks mettono timore per quanto riguarda le mischie, il capitano Kieran Read è forse il numero otto più forte in circolazione e non si risparmierà neppure contro l’Italia

La mediana composta da Aaron Smith e Beauden Barrett, nonostante la sconfitta patita in Irlanda, è la migliore al mondo, mentre Ryan Crotty ha sostituito bene proprio l’infortunato Williams sabato scorso. Per rimpiazzare i due nuovi infortunati qualche innesto dalla panchina (di ottimo livello, naturalmente) ci sarà, ma il valore degli All Blacks non calerà.

A Roma servirà una partita di grande sacrificio da parte degli italiani per contenere una formazione che non abbiamo mai battuto nella nostra storia. Una sconfitta onorevole è forse il massimo che in questo momento ci si possa attendere visto il livello delle due compagini, ma gli Azzurri dovranno giocare al meglio per riuscire nell’intento.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Roger Sedres / Shutterstock.com