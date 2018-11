Rugby, Guinness Pro 14 2018-2019: Zebre travolte a Cardiff, 32-0 per i Blues

Tre sconfitte in altrettante uscite: il week-end per il rugby italiano è davvero da dimenticare. Dopo Benetton Treviso e la Nazionale di O’Shea ieri sera, anche le Zebre vengono battute, molto nettamente, nell’incontro di Guinness Pro 14 (ottava giornata) disputato oggi a Cardiff contro i padroni di casa dei Blues. I gallesi si impongono per 32-0, con la franchigia tricolore che non riesce neanche a marcare punti.

Punteggio già netto alla fine del primo tempo: due calci (al 2′ e al 26′ di Shingler) e la meta di Williams al 16′ per l’11-0 parziale. Le Zebre non reagiscono e i Blues possono dilagare nella ripresa: altre tre mete con Miyhill, Williams e Lee-lo.

Tabellino:

3′ cp. Shingler (3-0), 16′ mt. T.Williams (8-0), 27′ cp. Shingler (11-0), 47′ mt Myhill tr. Shingler (18-0), 65′ mt. N.Williams (23-0), 68′ mt. Lee-lo tr. Shingler (30-0), 80′ mt. Lee-lo (35-0)

Calciatori: Steve Shingler (4/7), François Brummer (0/1)

Cardiff Blues: 15 Tom Williams, 14 Aled Summerhill, 13 Garyn Smith, 12 Rey Lee-Lo, 11 Jason Harries, 10 Steve Shingler, 9 Lloyd Williams, 8 Nick Williams, 7 Olly Robinson, 6 Josh Turnbull, 5 Seb Davies, 4 George Earle, 3 Scott Andrews, 2 Kirby Myhill, 1 Brad Thyer

Panchina: 16 Kristian Dacey, 17 Gethin Jenkins, 18 Keiron Assiratti, 19 James Down, 20 Samu Manoa, 21 Lewis Jones, 22 Dan Fish, 23 Harri Millard

Zebre: 15 Giovanni D’Onofrio, 14 Gabriele Di Giulio, 13 Tommaso Boni, 12 Nicolas De Battista, 11 Paula Balekana, 10 Francois Brummer, 9 Riccardo Raffaele, 8 Antoine Koffi, 7 Apisai Tauyavuca, 6 Jacopo Bianchi, 5 Leonard Krumov, 4 David Sisi (c), 3 Eduardo Bello, 2 Luhandre Luus, 1 Cruze Ah-Nau

Panchina: 16 Marco Manfredi, 17 Daniele Rimpelli, 18 Roberto Tenga, 19 Samuele Ortis, 20 Davide Ruggeri, 21 Maicol Azzolini, 22 Jamie Elliott, 23 Giovanbattista Venditti

Cardiff Arms Park

Arbitro: George Clancy (Ireland)

Assistenti: Stuart Gaffikin (Ireland), Mike English (Wales)

TMO: Brian MacNeice (Ireland)













Foto: LPS/Ettore Griffoni