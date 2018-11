Rugby a 7, World Series Dubai 2018: completata la fase a gironi. Tre vittorie per Fiji, Nuova Zelanda ed Australia

Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la prima tappa delle dieci in programma delle World Series di rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta.

Risultati della fase a gironi

06:00 Finale USA 7s 29 17 12 Spagna 7s 0 0 0 06:22 Finale Nuova Zelanda 7s 28 14 14 Galles 7s 7 0 7 06:44 Finale Kenya 7s 14 0 14 Scozia 7s 35 21 14 07:06 Finale Figi 7s 39 12 27 Francia 7s 0 0 0 07:30 Finale Argentina 7s 19 0 19 Samoa 7s 21 21 0 07:52 Finale Sudafrica 7s 31 14 17 Zimbabwe 7s 0 0 0 08:14 Finale Inghilterra 7s 26 14 12 Canada 7s 12 12 0 08:36 Finale Australia 7s 43 19 24 Giappone 7s 0 0 0 09:00 Finale USA 7s 33 Galles 7s 12 09:22 Finale Nuova Zelanda 7s 28 14 14 Spagna 7s 17 12 5 09:44 Finale Kenya 7s 17 0 17 Francia 7s 21 14 7 10:06 Finale Figi 7s 21 7 14 Scozia 7s 17 5 12 11:14 Finale Argentina 7s 22 10 12 Zimbabwe 7s 19 12 7 11:36 Finale Sudafrica 7s 19 7 12 Samoa 7s 12 7 5 11:58 Finale Inghilterra 7s 31 19 12 Giappone 7s 7 7 0 12:20 Finale Australia 7s 31 17 14 Canada 7s 19 14 5 15:00 Finale Spagna 7s 35 14 21 Galles 7s 7 0 7 15:22 Finale Nuova Zelanda 7s 24 14 10 USA 7s 7 0 7 15:44 Finale Scozia 7s 14 14 0 Francia 7s 14 7 7 16:06 Finale Figi 7s 43 17 26 Kenya 7s 12 7 5 16:31 Finale Samoa 7s 17 10 7 Zimbabwe 7s 15 5 10 16:53 Finale Sudafrica 7s 12 12 0 Argentina 7s 17 5 12 17:15 Finale Canada 7s 27 7 20 Giappone 7s 7 7 0 17:37 Finale Australia 7s 22 12 10 Inghilterra 7s 19 14 5

Classifiche della fase a gironi



Pool A P W D L PD PTS 1 Sudafrica 3 2 0 1 33 7 2 Argentina 3 2 0 1 6 7 3 Samoa 3 2 0 1 -3 7 4 Zimbabwe 3 0 0 3 -36 3

Pool B P W D L PD PTS 1 FIji 3 3 0 0 76 9 2 Scozia 3 1 1 1 17 6 3 Francia 3 1 1 1 -37 6 4 Kenya 3 0 0 3 -56 3

Pool C P W D L PD PTS 1 Nuova Zelanda 3 3 0 0 49 9 2 USA 3 2 0 1 33 7 3 Spagna 3 1 0 2 -12 5 4 Galles 3 0 0 3 -70 3

Pool D P W D L PD PTS 1 Australia 3 3 0 0 58 9 2 Inghilterra 3 2 0 1 35 7 3 Canada 3 1 0 2 -6 5 4 Giappone 3 0 0 3 -87 3

Quarti di finale

Sudafrica-Inghilterra

Nuova Zelanda-Scozia

Australia-Argentina

Fiji-USA

Quarti 9° posto

Samoa-Giappone

Spagna-Kenya

Canada-Zimbabwe

Francia-Galles













