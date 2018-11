Paul Gascoigne nei guai: l’ex stella della Lazio e del Tottenham arrestata per molestie sessuali

Footballer Paul Gascoigne arriving at Dudley Magistrates Court in the west Midlands where he is accused of racially aggravated abuse at one of his 'An Evening With Gazza' shows last autumn. PRESS ASSOCIATION Photo. Picture date: Wednesday June 29, 2016. See PA story COURTS Gascoigne. Photo credit should read: Rui Vieira/PA Wire LaPresse Only italyPaul Gascoigne in tribunale per l'accusa di abuso razziale093059

Nuovi guai in vista per Paul Gascoigne. Il 51enne di Gateshead, che con la maglia della Lazio, del Tottenham e dell’Inghilterra avera regalato delle perle con la palla tra i piedi, continua purtroppo a far parlare di sè per questioni che con il calcio c’entrano davvero poco. Gascoigne infatti è stato arrestato, come riporta gazzetta.it, per aver molestato sessualmente una donna a bordo di un treno da York a Durham lo scorso 20 agosto.

Episodio poco edificante che purtroppo non rappresenta una novità per “Gazza“, visti i suoi rinomati problemi legati all’alcool, a causa dei quali è stato spesso al centro dell’attenzione della giustizia ordinaria. Tornando all’accaduto, le indagini hanno messo in evidenza le responsabilità dell’inglese che dovrà presentarsi presso il Tribunale di Newton Aycliffe il prossimo 11 dicembre.













Foto: lapresse