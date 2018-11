Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2018: Zagorski e Guerreiro comandano dopo la rhythm dance

Tiffani Zagorski e Jonathan Guerreiro hanno dominato la rhythm dance dell’NHK Trophy 2018, quarta tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che si disputa a Hiroshima (Giappone). La coppia russa ha incantato nel suo mix di tango (Besame Mucho e Selection di Astor Piazzolla) riuscendo così a primeggiare con grande disinvoltura (75.49) e migliorando di due punti il proprio personale realizzato tre settimane fa a Skate America quando conclusero al terzo posto.



Gli allievi di Svetlana Alexeeva ed Elena Kustarova, attualmente di stanza a Mosca, hanno così compiuto un sostanziale passo in avanti verso il successo visto che possono beneficiare di quasi cinque punti di vantaggio sui più immediati inseguitori. Insieme dal 2014, rispettivamente di origini britanniche e australiane, Zagorski e Guerreiro hanno distaccato gli statunitensi Kaitlin Hawayek e Jean-Luc Baker (70.71). Gli americani, vincitori dell’ultimo Four Continents, hanno fatto capire di avere tutte le carte in regola per puntare al podio e inseguire le finali.

Il bel mix di samba e rhumba messo in piedi dagli allievi di Camerlengo e Krylova ha convinto i giudici e ha permesso di precedere di un soffio i connazionali Rachel Parsons e Michael Parsons (69.07), fratelli di Rockville che avevamo già ammirato all’ultimo Lombardia Trophy concluso al secondo posto. Da tenere in considerazione anche i cinesi Wang/Liu (66.27) e i canadesi Soucisse/Firus (66.01), più distaccati i russi Skoptcova/Aleshin (64.53).

NHK TROPHY 2018: RISULTATI E CLASSIFICA RHYTHM DANCE













Foto: Lapresse