Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2018: Zabiiako ed Enbert trionfano, bis russo dopo Helsinki

Natalia Zabiiako e Alexander Enbert hanno vinto l’HHK Trophy 2018, quarta tappa del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico in scena a Hiroshima (Giappone), imponendosi tra le coppie di artistico con un perentorio 214.14. I russi hanno così conquistato il secondo successo nel massimo circuito dopo quello ottenuto settimana scorsa a Helsinki e si sono qualificati alle finali, migliorando notevolmente anche il risultato ottenuto in Finlandia dove si erano fermati a 198.51 punti.



Gli allievi di Nina Mozer, in stato di grazia in questo avvio di stagione dove si sono imposti anche al Lombadia Trophy, hanno emozionato durante la free skating pattinata sulle note di Toi et Moi di Igor Krutoi, incantando con una prestazione che ha convinto i giudici a premiarli con un parziale di 140.66 (72.72 per la parte tecnica e 67.94 per i components). I ragazzi di stanza a Mosca, terzi agli ultimi Europei e quarti ai Mondiali, hanno ulteriormente ampliato il vantaggio sui più immediati inseguitori che avevano acquisito dopo il programma corto.

Zabiiako ed Enbert hanno infatti chiuso con sette punti sui cinesi Cheng Peng e Yang Jin (207.24, 136.58 di parziale) che hanno replicato il secondo posto conquistato a Skate Canada e hanno così ipotecato il pass per gli atti conclusivi. Terza posizione invece per gli statunitensi Alexa Scimeca e Chris Knierim, sposati dal giugno 2016, che grazie a una free skating da 125.74 sono riusciti a conquistare un totale di 190.49 migliorando il quarto posto di Skate America e beffando i canadesi Kirsten Moore-Towers e Michael Marinaro per appena sette decimi (189.66, 121.96).

NHK TROPHY 2018: CLASSIFICA COPPIE













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo