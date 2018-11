Pattinaggio artistico, Internationaux De France 2018: Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovski al comando dopo lo short. Terza posizione per James-Ciprès

Non finiscono le sorprese alla Patinoire Polesud di Grenoble, Francia, impianto sportivo che questa settimana sta ospitando gli Internationaux De France, ultima tappa di qualificazione del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico.

Nella specialità delle coppie di artistico infatti, i giovanissimi russi Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovski si sono portati al comando della classifica pattinando un programma corto di alto livello. Gli atleti allenati da Artur Minchuk e Tamara Moskvina, al primo anno in categoria senior, hanno completato con grande qualità tutti gli elementi del layout, inaugurando la performance atterrando un bel triplo salchow in parallelo, proseguendo con il twist (livello 3) e il triplo salchow lanciato. Raccogliendo livello tre nel sollevamento e livello 4 nella sequenza di passi, gli atleti hanno ottenuto il nuovo primato personale di 68.83 (37.32, 31.51), distanziando di oltre un punto i nordcoreani Tae Ok Ryom-Ju Sik Kim, più avanti rispetto a Boikova-Kozlovskii sul fronte tecnico (notevole il sollevamento chiamato di livello 4 e il triplo rittberger lanciato) ma decisamente indietro sulle componenti del programma; i pattinatori di Pyongyang hanno dunque conquistato la seconda posizione con 67.18 (38.09, 29.09), nuovo record personale nel segmento.



I padroni di casa favoriti della viglia Vanessa James e Morgan Ciprès hanno conquistato solo la terza posizione dopo aver pattinato un programma viziato da una sbavatura sull’elemento di salto in parallelo e nel lanciato. Nello specifico Vanessa ha completato solo doppio e con step out il toeloop, arrivando successivamente molto sbilanciata in avanti all’arrivo del triplo flip lanciato. Perdendo qualcosa in termine di livelli nel sollevamento (livello 3) e nella spirale (livello uno) e ricevendo una detrazione per time violation, i francesi hanno comunque guadagnato nel segmento 65.24 (32.64, 33.60), risultato che può garantire una rimonta in tranquillità nel programma libero di domani, previsto a partire dalle ore 21:10.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE DI ARTISTICO

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com