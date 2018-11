Pallanuoto femminile, Supercoppa Europea 2018: sorpresa a Kirishi, ai rigori vince il Dunaujvaros

Sorpresa nella finale della Supercoppa Europea di pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, le padrone di casa del Kinef, detentrici dell’Eurolega, cedono alle magiare del Dunaujvaros, detentrici del LEN Trophy, ai tiri di rigore per 13-15 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’11-11, con le ungheresi capaci di colmare nel finale un gap di 4 reti (dal 10-6 per le russe).

Primo periodo molto equilibrato, con le ospiti per due volte in vantaggio in superiorità numerica e due volte raggiunte dalle padrone di casa in sette contro sette. Il primo strappo arriva nel secondo tempo, quando il Kirishi non commette fallo grave, disinnesca gli attacchi ospiti e si ritrova in avanti a metà gara per 5-3.

Difese allegre nella terza frazione, con falli gravi che piovono da una parte e dall’altra: le russe però doppiano il punteggio ottenuto nei primi sedici minuti e con un parziale di 5-3 salgono al massimo vantaggio sul 10-6. Negli ultimi secondi però un rigore permette alle ospiti di andare all’ultimo intervallo sul 10-7.

Nell’ultimo quarto le russe sembrano poter amministrare, soprattutto dopo aver siglato la rete dell’11-8 a 5’19” dal termine, ma le ospiti non si danno per vinte e a 59″ dalla sirena trovano in superiorità la rete dell’11-11. Si va così ai rigori e le magiare sono perfette, mentre le russe si vedono respingere due delle quattro conclusioni. Finisce 13-15 per il Dunaujvaros.













Foto: Ettore Griffoni