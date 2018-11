Pallanuoto femminile, Serie A1 2018-2019: le migliori italiane della quarta giornata. Cinquina Avegno, poker per Barzon e Viacava

Va in archivio la quarta giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile che delinea una classifica insolita, con le squadre raggruppate a coppie: Padova e Catania sono a punteggio pieno e si giocheranno la vetta nello scontro diretto del prossimo turno, mentre Roma e Rapallo salgono al terzo posto, ma con cinque lunghezze di ritardo. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno.

Giulia Viacava (Rapallo): tripletta in avvio, giusto per indirizzare il match sui binari delle liguri, poker servito dopo un minuto della seconda frazione. In meno di dieci minuti affonda le avversarie e riporta la squadra al terzo posto in graduatoria alle spalle delle prime due della classe, che però sono già scappate via.

Silvia Avegno (Rapallo): sale in cattedra nel terzo periodo, quando sigla una tripletta, alla quale vanno aggiunti i gol firmati nel primo e nell’ultimo quarto, per un totale di cinque reti, in tre occasioni in situazione di superiorità numerica. Con lo scontro diretto tra Padova e Catania le liguri nel prossimo turno potranno avvicinare la seconda posizione.

Laura Barzon (Padova): poker nella vittoriosa trasferta delle patavine a Firenze, che consente alle campionesse d’Italia di reggere il ritmo del Catania in vetta e di staccare tutte le inseguitrici. Miglior marcatrice della sfida, torna a splendere dopo un inizio di stagione nella quale era apparsa un po’ appannata.

Izabella Chiappini (Roma): doppietta per lei, con un gol su rigore ed uno in parità numerica, nella nettissima vittoria delle capitoline sul Torre del Grifo. La brasiliana naturalizzata italiana sembra finalmente poter disputare una stagione al massimo, dopo i tanti problemi della scorsa annata.

Arianna Garibotti (Catania): nella rotonda vittoria delle etnee sul Bogliasco c’è la sua firma con la tripletta firmata nella prima metà della sfida. Le siciliane ormai stanno facendo il vuoto assieme alle patavine e si sta profilando il duello tanto atteso alla vigilia del campionato.













Foto: Ettore Griffoni