Pallanuoto femminile, Serie A1 2018-2019: Catania e Padova sul velluto, insidie per Roma e Rapallo

La sesta giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile si preannuncia facile sulla carta per le due big del massimo campionato. Il Catania ospiterà l’F&D H2O, mentre il Padova farà visita, sempre nella città etnea, al Torre del Grifo: i tre punti dovrebbero essere soltanto una formalità per entrambe.

Non si può dire lo stesso per le inseguitrici: la Roma andrà a Verona, per cercare di espugnare la piscina della squadra rivelazione di questo inizio di stagione, mentre il Rapallo giocherà a Firenze, in un’altra trasferta che nasconde molte insidie. Infine grande equilibrio si preannuncia nell’ultimo incontro di giornata, quello tra Milano e Bogliasco.

Di seguito il programma completo del prossimo turno della Serie A1 di pallanuoto femminile.

6^ Giornata – sabato 1 dicembre 2018

13:30 TORRE DEL GRIFO VILLAGE – C.S. PLEBISCITO PD Catania – Piscina Comunale Nesima

13:45 C.S.S. VERONA – S.I.S. ROMA Verona – Piscina Monte Bianco

15:00 L’EKIPE ORIZZONTE – F&D H2O Catania – Piscina Comunale Nesima

15:00 KALLY N.C. MILANO – BOGLIASCO BENE Milano – Piscina “R. Cozzi”

17:30 R.N. FLORENTIA – RAPALLO PALLANUOTO Firenze – Piscina “G. Nannini”

Classifica

1 Ekipe Orizzonte 15

2 Plebiscito Padova 12

3 Rapallo 10

4 Roma 10

5 Bogliasco 7

6 Florentia 7

7 Verona 6

8 Milano 6

9 F&D H2O 0

10 Torre del Grifo 0













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Ettore Griffoni