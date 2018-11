Pallanuoto, A1 2018-2019: i migliori azzurri della sesta giornata. Stefano Luongo super, brilla Ettore Novara

Sesta giornata per il campionato di A1 di pallanuoto maschile: in vetta alla classifica c’è in solitaria l’AN Brescia, vista la prima sconfitta stagionale arrivata per il Posillipo. Successi anche per le inseguitrici: Pro Recco e Sport Management. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in acqua.

Stefano Luongo: giornata da incorniciare per l’attaccante, leader della BPM Sport Management. È davvero dominante al tiro: cinque reti per lui nel successo dei Mastini per 14-8 sull’Ortigia, in un incontro tutt’altro che scontato per la banda di Baldineti che si rialza alla grande dopo la sconfitta nel big match con il Recco.

Ettore Novara: la giovane star di questo sesto turno di campionato. Tre giornate sempre a segno per lui che trova il picco nella sfida vinta per 8-6 sul Bogliasco, nel derby ligure: per lui, classe 1999, una tripletta che fa volare la sua Rari Nantes Savona.

Luca Marziali: questa volta non basta l’ennesima performance di altissimo livello da parte del 27enne di Fermo per guidare il Posillipo al clamoroso 6/6. La striscia di vittorie si interrompe a Firenze, sul campo di una Florentia davvero scatenata.

Valentino Gallo: il mancino della Nazionale continua a sfornare prestazioni di livello davvero altissimo. Ci pensa lui a guidare al successo la capolista AN Brescia che in questo inizio di stagione si dimostra davvero devastante.

Giacomo Lanzoni: tripletta per il classe 1993 nel derby ligure tra il suo Bogliasco e la Rari Nantes Savona. Non basta per portare a casa punti.













