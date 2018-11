Nuoto, Trofeo Nico Sapio 2018: batterie. Duello Scozzoli-Martinenghi nei 100 rana, Federica Pellegrini bene nei 100 sl

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 26-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: NicoloÕ Martinenghi ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-26 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: NicoloÕ Martinenghi ITA

Prima giornata di batterie nella piscina di Genova per il Trofeo Nico Sapio 2018 in vasca corta. Buoni i riscontri in casa Italia per un meeting che attira l’attenzione della nostra Nazionale, essendo qualificante anche per i Mondiali 2018 ad Hangzhou (vasca corta), in Cina, dall’11 al 16 dicembre.

Il focus di queste prime heat è stato il confronto tra Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi nei 100 rana uomini. Il lombardo, rientrato da una stagione di break a causa di un infortunio, sembra essere sulla via della guarigione e il 57″69 firmato stamane è ben augurante. Un atto conclusivo che si preannuncia assai accattivante visto il best time stampato da Scozzoli di 57″29. Non è da escludere che il romagnolo vorrà abbattere il muro dei 57″ in un confronto con Martinenghi su livelli alti. Bene anche il giovane Alessandro Fusco, classe 2000, terzo (59″48).

Altra attrazione, neanche a dirlo, era Federica Pellegrini che oggi ha esordito nella vasca ligure nei 100 stile libero donne. L’azzurra in 53″99 ha ottenuto il secondo tempo (53″99) delle batterie alle spalle della forte americana Kelsi Dahlia Warrell (52″51) e prima della pattuglia tricolore in questa specialità, immediatamente davanti alla solita Erika Ferraioli (54″32). Da segnalare l’ottavo tempo di Silvia Di Pietro, tornata alle gare dopo tanti problemi fisici: 54″85 per la romana. Di Pietro che si è esibita anche nei 50 farfalla donne, ottenendo il terzo crono (26″45), alle spalle della coppia americana composta dalla Dahlia (25″59) e da Kendyl Lee Stewart (26″19). In quarta posizione l’altra azzurra Ilaria Bianchi (26″68). Emiliana in evidenza anche nei 200 farfalla femminili dove ha centrato la miglior prestazione delle heat mattutine (2’06″85), siglando il nuovo record della manifestazione (2’06″85) a precedere una folta schiera di italiane tra cui Alessia Polieri (2’13″99, quarta).

Simone Sabbioni ha scaldato i motori nei 50 dorso uomini issandosi in vetta all’overall delle batterie (23″96), unico ad abbattere il muro dei 24″, davanti a Lorenzo Mora (24″15) e a Michele Lamberti (24″78). Probabile che il romagnolo nel pomeriggio provi ad abbassare ulteriormente il suo riscontro. Nei 50 stile maschili libero Federico Bocchia ha fatto sentire il suo peso in acqua (21″71) realizzando lo stesso tempo al centesimo di Marco Orsi (21″71) mentre il campione italiano della distanza in vasca lunga Andrea Vergani ha siglato il crono di 21″90 (quarto), il medesimo di un altro dei grandi attesi di questo meeting, ovvero l’italo-canadese Santo Condorelli, che qui si giocherà la chance per essere parte della squadra nostrana ad Hangzhou. Sesta prestazione per Luca Dotto (22″14) mentre fuori dalla top-8 Alessandro Miressi (22″70, 15°), che conferma di gradire poco la vasca corta ed essendo in un periodo di grande carico. Nei 100 dorso femminili privi di Margherita Panziera l’americana Kathleen Baker si è messa decisamente in luce realizzando il crono di 57″66 davanti alle azzurre Silvia Scalia (58″27) e Costanza Cocconcelli (59″92). Riscontro da sottolineare quest’ultimo ottenuto dalla classe 2002.

Nei 100 farfalla uomini, assente il campione europeo di Glasgow Piero Codia, è stato il tedesco Marius Kusch (51″40) a fare la voce grossa davanti ad un buon Matteo Rivolta (51″60) e all’israeliano Marcus John Schlesinger (53″46). A chiosa nei 200 misti e nei 200 stile libero maschili migliori prestazioni per l’altro israeliano Etay Gurevich (2’00″04) e per Matteo Ciampi (1’46″51), tra i membri più importanti della 4×200 sl a podio a Glasgow.

Foto: Lapresse