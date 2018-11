Nuoto, Mondiali 2019: il calendario completo. Programma, date, orari e tv

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 30-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA, oro 1500 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-30 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA, 1500 fs gold

Dal 21 al 28 luglio 2019 andrà la 18esima edizione dei Mondiali di nuoto in vasca lunga a Gwangju (Corea del Sud). L’evento clou dell’anno della piscina tra le corsie, ad un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà un banco di prova importante per i nuotatori, pronti a centrare la top-3 iridata e regalare grandi emozioni. La Nazionale italiana, reduce dalla folgorante rassegna continentale a Glasgow (Gran Bretagna), vuol confermarsi anche in un ambito mondiale e dimostrare di essere all’altezza della situazione. Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Federica Pellegrini, Simona Quadarella sono i medagliati nei Mondiali a Budapest 2017. Sapranno confermarsi?

Mondiali 2019: il calendario completo. Programma, date, orari e tv

Di seguito il programma completo con orari italiani. La diretta televisiva sarà garantita da Rai Sport mentre OASport offrirà le immancabili DIRETTE LIVE testuali per non farvi perdere neanche un istante.

DOMENICA 21 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-05.15

100 farfalla femminili

400 stile libero maschili

200 misti femminili

50 farfalla maschili

400 stile libero femminili

100 rana maschili

4×100 stile libero femminile

4×100 stile libero maschile

Semifinali e Finali – Ore 10.30-12.45

400 stile libero maschili – Finale

100 farfalla femminili – Semifinali

50 farfalla maschili – Semifinali

400 stile libero femminili – Finale

100 rana maschili – Semifinali

200 misti femminili – Semifinali

4×100 stile libero maschile – Finale

4×100 stile libero femminile – Finale

LUNEDI’ 22 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-04.15

100 dorso femminili

100 dorso maschili

100 rana femminili

200 stile libero maschili

1500 stile libero femminili

Semifinali e Finali – Ore 10.30-12.30

100 rana maschili – Finale

100 farfalla femminili – Finale

100 dorso maschili – Semifinali

100 rana femminili – Semifinali

50 farfalla maschili – Finale

100 dorso femminili – Semifinali

200 stile libero maschili – Semifinali

200 misti femminili – Finale

MARTEDI’ 23 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-04.15

50 rana maschili

200 stile libero femminili

200 farfalla maschili

800 stile libero maschili

Semifinali e Finali – Ore 10.30-12.50

200 stile libero maschili – Finale

1500 stile libero femminili – Finale

50 rana maschili – Finale

100 dorso femmninili – Finale

100 dorso maschili – Finale

200 stile libero femminili – Semifinali

200 farfalla maschili – Semifinali

100 rana femminili – Finale

MERCOLEDI’ 24 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-04.30

50 dorso femminili

100 stile libero maschili

200 farfalla femminili

200 misti maschili

4×100 mista mixed

Semifinali e Finali – Ore 10.30-13.10

800 stile libero maschili – Finale

200 stile libero femminili – Finale

100 stile libero maschili – Semifinali

50 dorso femminili – Semifinali

200 farfalla maschili – Finale

50 rana maschili – Finale

200 farfalla femminili – Semifinali

200 misti maschili – Semifinali

4×100 mista mixed – Finale

GIOVEDI’ 25 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-04.15

100 stile libero femminili

200 dorso maschili

200 rana femminili

200 rana maschili

4×200 stile libero femminile

Semifinali e Finali – Ore 10.30.13.00

200 misti maschili – Finale

100 stile libero femminili – Semfinali

100 stile libero maschili – Finale

50 dorso femminili – Finale

200 rana maschili – Semifinali

200 farfalla femminili – Finale

200 rana femminili – Semifinali

200 dorso maschili – Finale

4×200 stile libero femminile – Finale

VENERDI’ 26 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-04.15

50 stile libero maschili

50 farfalla femminili

100 farfalla maschili

200 dorso femminili

4×200 stile libero maschile

800 stile libero femminili

Semifinali e Finali – Ore 10.30-12-50

100 stile libero femminili – Finale

200 dorso maschili – Finale

200 dorso femminili – Semifinali

50 stile libero maschili – Semifinali

200 rana femminili – Finale

100 farfalla maschili – Semifinali

50 farfalla femminili – Semifinali

200 rana maschili – Finale

4×200 stile libero maschile – Finale

SABATO 27 LUGLIO

Batterie ore 01.30-04.30

50 stile libero femminili

50 dorso maschili

50 rana femminili

4×100 stile libero mista

1500 stile libero maschili

Semifinali e Finali – Ore 10.30-13.10

800 stile libero femminili – Finale

50 farfalla femminili – Finale

50 stile libero maschili – Finale

200 dorso femminili – Finale

50 rana femminili – Semifinali

100 farfalla maschili – Finale

50 stile libero femminili – Semifinali

50 dorso maschili – Semifinali

4×100 stile libero mista

DOMENICA 28 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-04.00

400 misti femminili

400 misti maschili

4×100 mista femminile

4×100 mista maschile

Finali – Ore 10.30-13.10

1500 stile libero maschili

50 rana femminili

400 misti maschili

50 stile libero femminili

50 dorso maschili

400 misti femminili

4×100 mista femminile

4×100 mista maschile













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Lapresse