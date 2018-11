Nuoto: l’Energy for Swim 2018 è stato cancellato. La FINA non ha approvato il meeting di Torino

Niente da fare. Le voci che erano circolate circa l’annullamento dell’Energy for swim di nuoto, il format show a Torino con un’importante partecipazione della Nazionale italiana e di molti atleti internazionali, hanno avuto conferma oggi. Come riporta il sito ufficiale della Fin, la manifestazione è stata cancellata perché dichiarata “not approved” dalla FINA nonostante il supporto della Federazione Italiana Nuoto. La Federazione internazionale aveva infatti minacciato sanzioni agli atleti che avrebbero preso parte dall’evento natatorio (20-21 dicembre) alimentando non poche polemiche a livello politico-organizzativo.

Con rammarico la FIN è stata costretta ad annullare il meeting che aveva richiamato l’attenzione, come detto, di atleti importanti come Federica Pellegrini, la svedese Sarah Sjoestroem e il sudafricano Cameron Van der Burgh. Una presa di posizione forte da parte della FINA che non vuole interferenze nella sua gestione. Tuttavia, è lecito chiedersi se il nuoto, anche per favorire una promozione diversa, non abbia bisogno di iniziative come quella torinese.













Foto: StockphotoVideo / Shutterstock.com