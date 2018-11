Nuoto, il grande ritorno di Federica Pellegrini nei suoi 200 stile libero: un primo passo positivo ma c’è da lavorare

1’54″30 e record della manifestazione. Il riscontro finale di Federica Pellegrini, nei suoi 200 stile libero in vasca corta, ha portato a questo riscontro. La piscina di Genova, sede del Trofeo Nico Sapio 2018, ha rivisto all’opera la campionessa di Spinea nella specialità in cui è nata ed è diventata una campionessa assoluta.

Eravamo rimasti tutti a quella rimonta leggendaria ai danni della statunitense Katie Ledecky e dell’australiana Emma McKeon alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), in quell’ultimo 50 metri sotto i 29″. Una nuotata a mangiarsi quasi l’acqua che le portò un titolo iridato pieno di significati: un modo per rispondere alle critiche dopo il quarto posto di Rio 2016 e per dire che la migliore è sempre lei. Ebbene, a distanza di poco più di un anno, si ricomincia e il primo passo è positivo. In una piscina che non ha mai esaltato più di tanto la fuoriclasse veneta, il tempo è buono: una distribuzione regolare sui 29″ (ogni 50 metri) che le ha permesso di vincere senza troppa fatica.

Uno step da accogliere con il sorriso ma che non deve far illudere. L’eccellenza in questa distanza nuota crono da 1’51″/1’52”, come la Coppa del Mondo in corso di svolgimento in questi giorni sta dimostrando. Pertanto se Federica dovesse decidere di cimentarsi nei 200 sl a Hangzhou (Cina), sede dei prossimi Mondiali in vasca corta (11-16 dicembre), l’obiettivo medaglia sembra complicato mentre più verosimile puntare ad una finale.

Del resto questa rassegna ha un’importanza un po’ relativa. Alcune rinunce eccellenti come quella della Ledecky e della svedese Sarah Sjoestroem evidenziano che la programmazione è finalizzata ai Mondiali in Corea del Sud della prossima estate. Tuttavia, la Pellegrini ha bisogno di riprendere il filo del discorso interrotto e tornare a fare quello che ha sempre fatto: gareggiare per divertirsi e ottenere risultati nelle sui amati 200 metri.













