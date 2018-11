Nuoto, Gabriele Detti: “Non mi aspettavo di andare così forte”; Federica Pellegrini: “Mi sono piaciuta in questi 200 sl”

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 26-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gabriele Detti ITA, medaglia d'oro 800 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-26 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gabriele Detti ITA, 800 fs gold medal

Un Trofeo Nico Sapio 2018 che era importante per due dei nostri più importanti rappresentanti del nostro nuoto: Gabriele Detti e Federica Pellegrini, entrambi attesi oggi a due grandi ritorni. Il livornese, dopo i guai alla spalla, voleva delle conferme rispetto al lavoro svolto nei 400 stile libero mentre la veneta, a pieno regime come carichi di allenamento dopo un anno di transizione, si è cimentata nuovamente nella sua specialità preferita (200 stile libero).

Ebbene, il livornese ha centrato il suo obiettivo, siglando l’ottimo crono di 3’39″08 e scendendo sotto il limite richiesto dalla FIN (3’40″00) per qualificarsi ai Mondiali di Hangzhou (Cina) in vasca corta, dall’11 al 16 dicembre: “Non pensavo di andare già così forte – spiega Dettii ai microfoni di Rai Sport – Ho cambiato un po’ la mia nuotata e spero che ciò possa darmi dei vantaggi in futuro. Star fuori mi ha dato grandi motivazioni e l’aver ottenuto questo risultato senza provare dolore è quello che mi fa essere più fiducioso“.

Ottimismo anche per quanto concerne la Pellegrini. La fuoriclasse di Spinea, vittoriosa con il tempo di 1’54″30, ha espresso soddisfazione a caldo: “Mi sono piaciuta molto e più o meno pensavo di nuotare questo crono. Pian piano mi devo riabituare alla distanza, ma questo è un bel punto di partenza, visti anche i carichi di questo periodo“, le parole di una sorridente Federica.













Foto: katacarix / Shutterstock.com