NBA 2019: i Rockets di Harden superano i Nuggets, Durant e Thompson trascinano i Warriors

Tre le partite nella notte NBA. Alla Quicken Loans Arena i Cavaliers superano 113-89 gli Hornets. Secondo successo stagionale per Cleveland e grande prova di squadra fornita dal roster di Larry Drew con ben 6 giocatori in doppia cifra. Grazie ad un Jordan Clarkson da season-high (24 punti) e ad un Tristan Thompson mostruoso sotto i tabelloni (21 rimbalzi), i Cavs sono riusciti a vincere imponendo un ritmo elevato al match fin dal primo quarto (38-23). Non sono bastati a Charlotte i 22 punti di Jeremy Lamb ad evitare la capitolazione.

Jordan Clarkson scores a season-high 24 PTS off the bench for the @cavs! #BeTheFight pic.twitter.com/AT9JF9lxLQ — NBA (@NBA) November 14, 2018

Al Pepsi Center i Rockets conquistano la seconda vittoria consecutiva, battendo i Nuggets 109-99. Protagonisti del match Clint Capela, autore del season-high (24 punti, 9 rimbalzi e 2 assist), e James Harden (22-5-11). Una doppia doppia di pregevole fattura per il “Barba“, abile in fase di realizzazione e di assistenza per i compagni, facendo la differenza come nelle grandi occasioni. All’appello ha risposto presente anche Chris Paul che a referto ha messo 21 punti, 5 rimbalzi e 4 assist tanto per gradire a completamento dell’ottimo incontro che gli uomini di Mike D’Antoni hanno vinto nel terzo quarto. Il parziale di 32-21 ha dato il via alla fuga di Houston, a cui Denver non ha saputo porre rimedio nonostante la doppia doppia di Nikola Jokic (14-12-7) e i 19 punti di Monte Morris.

A chiosa, alla ORACLE Arena, i Warriors sconfiggono 110-103 gli Hawks. Un match non facile per Golden State, priva dell’asso Steph Curry, che, nei primi due quarti, ha sofferto nel trovare la giusta continuità d’azione specialmente in difesa. Dal terzo parziale però, per merito di un grande Kevin Durant (29 punti, 6 rimbalzi e 3 assist) e di Klay Thompson (24-5-4), la formazione allenata da Steve Kerr è venuta fuori (33-24) ed ha prevalso per la 12esima volta in stagione, confermandosi in vetta alla Western Conference. Giusto evidenziare anche il contributo ai rimbalzi dato da Jonas Jerebko (14-13-2). Tra le fila di Atlanta, da sottolineare le prestazioni di Taurean Prince (22-4-4) e di Kent Bazemore (18-2-1).

The @warriors top @ATLHawks 110-103. KD: 29 PTS, 6 REBS

Klay: 24 PTS, 5 REBS

Jerebko: 14 PTS, 13 REBS#DubNation is now 8-1 at home. pic.twitter.com/YKAPT60OvH — NBA (@NBA) November 14, 2018

Questo il riepilogo dei risultati:

Charlotte Hornets-Clevaland Cavaliers 89-113

Houston Rockets-Denver Nuggets 109-99

Atlanta Hawks-Golden State Warriors 103-110













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matteo Marchi