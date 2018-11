NBA 2019, i risultati della notte (6 Novembre): vincono i Clippers di Gallinari. Denver supera Boston, Golden State prosegue la striscia vincente

Nove partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva dei Golden State Warriors, che sono arrivati alla nona vittoria consecutiva dopo aver superato 117-101 i Memphis Grizzlies. Ventisette punti per Klay Thompson, che è il miglior marcatore della partita, mentre Kevin Durant e Steph Curry chiudono rispettivamente con ventidue e diciannove punti a referto. Per Memphis ci sono i diciotto, uscendo dalla panchina, di Dillon Brooks.

Altra serie positiva è quella dei Denver Nuggets (secondi ad Ovest), arrivati al quinto successo di fila. Uno strepitoso Jamal Murray da 48 punti in 38 minuti di gioco (19/30 al tiro) trascina Denver alla vittoria contro Boston per 115-107, al termine di una partita che ha visto i Celtics partire fortissimo (34-19), per poi subire la rimonta dei Nuggets che hanno dominato secondo e terzo quarto (parziale 69-47). A Boston non bastano i 31 punti con 13/17 al tiro di Kyrie Irving.

Sono cinque anche le vittorie consecutive degli Oklahoma City Thunder, che sembrano aver ormai dimenticato il pessimo inizio di stagione (0-4). OKC supera 122-116 i New Orleans Pelicans grazie ai 23 punti di Paul George, mentre sono 17 i punti di Russell Westbrook, che tira 6/16 dal campo e ci aggiunge anche 6 palle perse. Per New Orleans da segnalare i 20 punti di Anthony Davis e non bastano nemmeno le doppie doppie di Jrue Holiday (22 punti e 14 assist) e Nikola Mirotic (16 punti e 16 rimbalzi).

Gli Houston Rockets sembrano aver scacciato la crisi di inizio stagione e si impongono 98-94 contro gli Indiana Pacers al termine di un match molto combattuto e che si è deciso solo nel finale. La squadra di Mike D’Antoni ha rimontato nell’ultimo quarto (parziale 29-19) e si è affidata al solito James Harden (28 punti), che nei secondi finali è stato glaciale dalla lunetta, mentre in casa Pacers non bastano i 28 punti di Victor Oladipo, che ha sbagliato, però, la tripla del pareggio.

Decima vittoria stagionale per i Toronto Raptors, che allungano in vetta alla Eastern Conference. I canadesi superano 124-111 gli Utah Jazz, nonostante l’assenza di Kawhi Leonard. Grande prestazione di squadra per Toronto con quattro giocatori a 17 punti (Lowry, Anunoby, VanVleet, Ibaka), mentre per Denver il migliore è Alec Burks, che mette a referto 22 punti.

Bella vittoria dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che sconfiggono 120-109 i Minnesota Timberwolves. L’azzurro mette a referto 22 punti (7/16 al tiro), 4 rimbalzi e 3 assist in 31 minuti di gioco, ma il migliore per i Clippers è Tobias Harris, autore di una doppia da 22 punti e 10 rimbalzi. A Minnesota non bastano i 20 punti e 12 rimbalzi di Karl Anthony Towns e i 21 punti del rientrante Derricks Rose, fermo da due partite per un problema alla caviglia.

Partita semplicemente pazzesca al Madison Square Garden. Dopo due tempi supplementari i Chicago Bulls espugnano il campo dei New York Knicks per 116-115 grazie ad un libero di Zach LaVine a due decimi di secondo dalla fine. L’ex Minnesota è anche il miglior marcatore della partita con 41 punti a referto, mentre per i Knicks super doppia doppia di Enes Kanter (23 punti e addirittura 24 rimbalzi).

Vittoria al supplementare anche per i Miami Heat, che si impongono 120-115 in trasferta contro i Detroit Pistons. Josh Richardson è il migliore per gli Heat con 27 punti, mentre Detroit ha 25 punti e 24 rimbalzi di Andre Drummond, che con un suo canestro a meno di un secondo dalla fine aveva portato il match all’overtime.

Un canestro sulla sirena del francese Evan Fournier regala la vittoria agli Orlando Magic per 102-100 sui Cleveland Cavaliers, che sono sempre più ultimi nella Eastern Conference con un record di 1-9.

Questo il riepilogo dei risultati

Detroit Pistons – Miami Heat 115-120 d.t.s

Indiana Pacers – Houston Rockets 94-98

Orlando Magic – Cleveland Cavaliers 102-100

New York Knicks – Chicago Bulls 115-116 d.2.t.s

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 122-116

Denver Nuggets – Boston Celtics 115-107

Utah Jazz – Toronto Raptors 111-124

Golden State Warriors – Memphis Grizzlies 117-101

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves 120-109













Foto: Matteo Marchi