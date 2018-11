NBA 2019, i risultati della notte (3 Novembre): Golden State prosegue la striscia vincente, Gallinari e i Clippers tornano alla vittoria

Otto partite nella notte NBA. Non si ferma la striscia vincente dei Golden State Warriors, arrivati alla loro settima vittoria consecutiva dopo aver sconfitto per 116-99 i Minnesota Timberwolves. Decisivo l’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 33-12 in favore dei campioni in carica. Doppia doppia per Kevin Durant, autore di 33 punti e 13 rimbalzi, ma ottima gara anche per gli “Splash Brothers” con Steph Curry che chiude con 28 punti e Klay Thompson ne mette 22. Ai Wolves non bastano i 22 punti di Andrew Wiggins e i 21 di Jimmy Butler, ma c’è da segnalare l’infortunio alla caviglia di Derrick Rose, che ha giocato solo quattro minuti dopo i 50 punti segnati contro Utah.

I Toronto Raptors mantengono la vetta della Eastern Conference dopo aver sconfitto 107-98 i Phoenix Suns. Una partita molto equilibrata nel primo tempo, con i Suns avanti all’intervallo di quattro punti, prima di un terzo quarto da 29-19 dei canadesi che ha ribaltato l’inerzia del match. Diciannove punti per Kawhi Leonard e doppia doppia di Kyle Lowry (11 punti e 12 assist) per Toronto, mentre il migliore per Phoenix è il rookie Deandre Ayton, autore di 17 punti e 18 rimbalzi.

Dopo due sconfitte consecutive tornano alla vittoria i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari. Un netto 120-95 per i californiani contro gli Orlando Magic in un match che ha visto il giocatore italiano chiudere con 13 punti, 3 assist e 2 rimbalzi in 23 minuti di utilizzo. Per i Clippers sono decisivi i 21 punti di Tobias Harris, mentre ad Orlando non basta la doppia doppia di Nikola Vucevic da 22 punti e 11 rimbalzi.

Un ritorno al successo è anche quello degli Houston Rockets, ancora privi di James Harden. La squadra di Mike D’Antoni ha sconfitto 119-111 i Brooklyn Nets grazie alla super prestazione di Chris Paul (32 punti, 11 assist e 7 rimbalzi) e all’ottimo contributo nel pitturato di Clint Capela (22 punti e 13 rimbalzi). Per Brooklyn ci sono 29 punti di Caris LeVert, miglior marcatore in casa Nets.

Un Russell Westbrook da 23 punti e 12 assist trascina gli Oklahoma City Thunder alla loro quarta vittoria consecutiva dopo il terribile inizio di stagione con un record di 0-4. Questa volta il successo è arrivato contro gli Washington Wizards, che sono in crisi nera, per 134-111. Molto più sofferta la vittoria degli Indiana Pacers, che superano 107-105 (25 punti e 14 rimbalzi per Victor Oladipo) i Chicago Bulls grazie ad un canestro di Darren Collison a 18 secondi dalla fine.

Continuano a stupire in questo inizio di stagione i Memphis Grizzlies, che superano 110-100 gli Utah Jazz. Ancora una volta decisivo Mike Conley, autore di 28 punti, ed importante anche la doppia doppia di Marc Gasol da 17 punti e 10 rimbalzi, mentre a Utah non basta un Ricky Rubio da 22 punti e 11 rimbalzi.

Vincono anche i New York Knicks contro i Dallas Mavericks per 118-106 con 23 punti, uscendo dalla panchina, di Allonzo Trier in 24 minuti di gioco. Luka Doncic chiude la sua partita con 18 punti, 9 rimbalzi e 6 assist in 34 minuti di gioco.

Questo il riepilogo dei risultati

Orlando Magic – Los Angeles Clippers 95-120

Brooklyn Nets – Houston Rockets 111-119

Chicago Bulls – Indiana Pacers 105-107

Washington Wizards – Oklahoma City Thunder 111-134

Dallas Mavericks – New York Knicks 106-118

Utah Jazz – Memphis Grizzlies 100-110

Phoenix Suns – Toronto Raptors 98-107

Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves 116-99













Foto: Matteo Marchi