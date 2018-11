NBA 2019, i risultati della notte (21 Novembre): serata no per Gallinari e i Clippers perdono, ok Toronto e Portland

Sono quattro le partite della notte NBA. Non è stato un ritorno in campo felice per Danilo Gallinari, visto che i suoi Los Angeles Clippers sono stati sconfitti 125-118 dai Washington Wizards. Una sfida che sembrava essere già al sicuro per i californiani all’intervallo (+19) ed invece è arrivata la clamorosa rimonta dei padroni di casa, trascinati dai 30 punti di John Wall e dai 27 di Bradley Beal.

Gallinari, al rientro dopo l’assenza per influenza contro Atlanta, vive una serata negativa al tiro, chiudendo con 0/8 dal campo e solo tre punti a referto (tre liberi), ai quali vanno aggiunti 5 rimbalzi e 5 assist. Ai Clippers non bastano i 29 punti e 9 rimbalzi di Tobias Harris e i 20 punti, uscendo dalla panchina, di Montrezl Harrell.

I Portland Trail Blazers si confermano in vetta alla Western Conference dopo il successo per 118-114 contro i New York Knicks. Una vittoria arrivata nel finale di partita con il solito Damian Lillard (29 punti, 8 assist e 6 rimbalzi) ad essere decisivo, anche se il miglior marcatore per i Blazers è CJ McCollum con 31 punti. Per i Knicks ci sono 32 punti di Tim Hardaway Jr e la doppia doppia da 14 punti e 14 rimbalzi di Noah Vonleh.

Un canestro di Danny Green a meno di un secondo dalla fine regala la vittoria ai Toronto Raptors contro gli Orlando Magic per 93-91. I canadesi ottengono così il loro secondo successo consecutivo e mantengono la prima posizione nella Eastern Conference. Toronto ha anche 18 punti e 6 rimbalzi da Kawhi Leonard e la quasi doppia doppia di Pascal Siakam (15 punti e 9 rimbalzi), mentre ad Orlando non bastano i 27 punti di Evan Fournier e un Nikola Vucevic da 14 punti e 18 rimbalzi.

Terza sconfitta consecutiva per i Miami Heat, che cadono in casa contro i Brooklyn Nets per 104-92. Una partita che si è decisa tutta nell’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 30-15 in favore degli ospiti. Decisivi i 20 punti di D’Angelo Russell ed anche la doppia doppia di Jarrett Allen (13 punti e 14 rimbalzi). In casa Miami ottima prova per Hassan Whiteside, autore di una doppia doppia da 21 punti e 23 rimbalzi.

Questo il riepilogo dei risultati

Orlando Magic-Toronto Raptors 91-93

Washington Wizards-Los Angeles Clippers 125-118

Miami Heat-Brooklyn Nets 104-92

New York Knicks – Portland Trail Blazers 118-114













Foto: Matteo Marchi