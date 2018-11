NBA 2019, i risultati della notte (12 Novembre): Harden fa 40 e Houston vince. Ok Milwaukee e Portland, James trascina i Lakers

Sono sei le partite della notte NBA. Dopo il ko all’ultimo secondo contro i Clippers, i Milwaukee Bucks si riprendono subito ed espugnano il campo dei Denver Nuggets per 121-114 grazie soprattutto all’ottima prestazione di Brook Lopez, ormai diventato un tiratore molto affidabile visti i 28 punti a referto con 8/13 da tre punti. Tutto il quintetto dei Bucks va in doppia cifra, con Giannis Antetokounmpo che sfiora la tripla doppia (22 punti, 9 rimbalzi ed 8 assist). Per Denver questa è la terza sconfitta consecutiva e ai Nuggets non bastano i 25 punti di Paul Milsap e i 20 di Nikola Jokic.

Terzo successo di fila e secondo posto nella Western Conference conquistato per i Portland Trail Blazers, che si impongono 100-94 sui Boston Celtics. Una partita che ha visto Portland portarsi sul +17 all’intervallo, con Boston che ha cercato la rimonta nel secondo tempo, senza, però, alla fine riuscirci. In casa Blazers sono decisive le doppie doppie di Damian Lillard (19 punti e 12 assist) e Jusuf Nurkic (18 punti e 17 rimbalzi), mentre il migliore per Boston è stato Jayson Tatum, autore di 27 punti e top scorer del match.

I 40 punti di James Harden (anche 9 assist e 7 rimbalzi per il Barba) permettono agli Houston Rockets di tornare alla vittoria e soprattutto di battere gli Indiana Pacers 115-103 in un match che la squadra di Mike D’Antoni aveva già fatto suo all’intervallo (+20) grazie ad un parziale da 44-23 nel secondo quarto. Importanti per Houston anche i 26 punti di Chris Paul, mentre ai Pacers non basta la doppia doppia di Victor Oladipo (22 punti e 10 rimbalzi)

Nella notte da protagonista di James Harden, però, si prende i riflettori anche LeBron James, che trascina alla vittoria i Los Angeles Lakers contro gli Atlanta Hawks. Successo di misura per i californiani, che vincono 107-106 grazie alla schiacciata di James a 15 secondi dalla fine e alla stoppata del neo arrivato Tyson Chandler su Trae Young sull’ultimo possesso del match. Per LeBron ci sono 26 punti, mentre negli Hawks il migliore è Taurean Prince con 23.

Un Kemba Walker da 24 punti porta gli Charlotte Hornets alla vittoria contro i Detroit Pistons (Drummond 23 punti e 22 rimbalzi) per 113-103, superandoli anche in classifica. Tutto davvero molto facile, invece, per gli Orlando Magic, che dominano contro i New York Knicks per 115-89 con la doppia doppia di Nikola Vucevic (21 punti e 14 rimbalzi).

Questo il riepilogo dei risultati

Detroit Pistons – Charlotte Hornets 103-113

Houston Rockets – Indiana Pacers 115-103

New York Knicks – Orlando Magic 89-115

Denver Nuggets – Milwaukee Bucks 114-121

Portland Trail Blazers – Boston Celtics 100-94

Los Angeles Lakers – Atlanta Hawks 107-106













Foto: Matteo Marchi