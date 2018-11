Napoli-Stella Rossa stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

Un solo obiettivo: vincere e prendersi i tre punti. Nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League, il Napoli sfida la Stella Rossa in una partita che la squadra di Ancelotti deve assolutamente vincere. Con un successo, infatti, gli azzurri potrebbero anche qualificarsi matematicamente agli ottavi di finale, anche se tutto dipenderà dalla sfida tra PSG e Liverpool. Il Napoli vuole riscattarsi dopo il pareggio casalingo con il Chievo e tornare subito alla vittoria in campo europeo, in un San Paolo tutto esaurito e che proverà a trascinare Hamsik e compagni alla vittoria.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Napoli-Stella Rossa, match valido per la 5^ giornata della fase a gironi di Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 3 (253) ed in diretta streaming su Sky Go. Non perdetevi anche la diretta testuale su OA Sport

DOMENICA 25 NOVEMBRE:

21.00 Napoli-Stella Rossa

NAPOLI-STELLA ROSSA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e su Sky Calcio 3 (253) ed in diretta streaming su Sky Go.













