Lewis Hamilton, GP Abu Dhabi F1 2018: “Sono contento del progresso nell’ultimo giro, ho fatto la differenza nel terzo settore”

Lewis Hamilton si conferma l’assoluto dominatore della stagione e conquista l’undicesima pole dell’anno (su 21 qualifiche) sul tracciato cittadino di Yas Marina, ad Abu Dhabi. Il britannico è stato il più veloce a partire dal Q2 con un buon margine su tutti gli altri ed ha chiuso in vetta con un giro spettacolare da 1:34.794 precedendo il compagno di squadra Bottas di 162 millesimi e Vettel di 0.331 facendo la differenza nel terzo settore della pista.

Hamilton ha evidenziato una grande gioia ed emozione nell’immediato post-qualifica al microfono di David Coulthard: “È stata davvero una qualifica emozionante per me perchè è stata l’ultima con questa macchina. Sò che voi la guardate però non avete idea delle montagne russe emotive che ho attraversato con questa vettura. Probabilmente mi sono avvicinato emotivamente a questa macchina come mai mi era successo nel passato. Non è sempre stato semplice, a volte abbiamo faticato però è stato davvero un grande privilegio lavorare con questo team, sono davvero grato nei confronti di questi meccanici che sono stati con me negli ultimi tre anni”.

L’inglese ha poi analizzato il suo Q3 ed il giro che gli ha dato la pole: “Di solito non dico mai che ho fatto un giro perfetto, il primo tentativo del Q3 non è stato granchè perchè ho fatto qualche lungo e ho pagato un po’ di instabilità al posteriore. Nell’ultimo giro ho provato ad essere un po’ più calmo all’inizio per poi diventare più aggressivo man mano, e nell’ultimo settore ho davvero fatto la differenza rispetto agli altri dando il massimo. Sono davvero contento del progresso fatto da un giro all’altro, però anche Valtteri ha fatto un ottimo lavoro e sò che Seb ha spinto tantissimo quindi è davvero un piacere confrontarmi con piloti così veloci.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI