Judo, Grand Slam Osaka 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Da venerdì 23 a domenica 25 novembre ad Osaka si disputerà l’ultimo Grand Slam di judo della stagione, che precederà il Masters di Pechino. La Nazionale Italiana si dovrebbe presentare alla kermesse nipponica con due atleti, Edwige Gwend e Matteo Marconcini, che vanno a caccia di un risultato di prestigio dopo un periodo complicato per accumulare punti nel ranking di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Sarà caccia aperta ai maestri giapponesi, i quali proveranno ad imporsi nel maggior numero di categorie possibili per onorare nel migliore dei modi l’appuntamento casalingo.

Il Grand Slam di Osaka sarà integralmente trasmesso in diretta streaming su Ippon.Tv (il sito della Federazione Internazionale), inoltre Sportitalia manderà in onda in diretta tv le finali del venerdì ed in differita pomeridiana le fasi finali delle gare di sabato e domenica. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato dei tre giorni di gare del Grand Slam di Osaka. Gli orari indicati sono italiani (il fuso orario con il Giappone è di 8 ore).

VENERDÌ 23 NOVEMBRE

ore 2.00 Eliminatorie -48 e -52 kg femminili, -60 e -66 kg maschili

ore 9.30 Finali -48 e -52 kg femminili, -60 e -66 kg maschili

SABATO 24 NOVEMBRE

ore 2.00 Eliminatorie -57, -63 e -70 kg femminili, -73 e -81 kg maschili

ore 9.30 Finali -57, -63 e -70 kg femminili, -73 e -81 kg maschili

DOMENICA 25 NOVEMBRE

ore 2.00 Eliminatorie -78 e +78 kg femminili, -90, -100 e +100 kg maschili

ore 9.30 Finali -78 e +78 kg femminili, -90, -100 e +100 kg maschili













Foto: IJF