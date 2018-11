Judo, Grand Slam Osaka 2018: Giappone dominante nella prima giornata con quattro medaglie d’oro e dieci podi totali

La prima giornata di gare del Grand Slam di Osaka è andata in archivio con un dominio assoluto della selezione giapponese, capace di vincere quattro ori in altrettante categorie e di raccogliere dieci medaglie complessive sulle sedici potenzialmente in palio. Oggi si sono disputati i tornei di quattro categorie leggere: -48 e -52 kg femminili e -60 e -66 kg maschili. Nessun azzurro ha combattuto nella giornata inaugurale, infatti Edwige Gwend (63 kg) e Matteo Marconcini (81) saliranno sul tatami nipponico nel corso del day 2.

Partiamo dai -48 kg femminili, in cui ha trionfato la giapponese Funa Tonaki sconfiggendo nell’atto conclusivo la mongola Urantsetseg Munkhbat per ippon dopo appena 50″ di incontro. Il podio è stato completato da altre due beniamine del pubblico del Sol Levante, con Endo e Kondo che hanno battuto rispettivamente la francese Clement e la sudcoreana Kang nei rispettivi spareggi per il bronzo. La seconda vittoria di giornata per il Giappone è arrivata nei -60 kg maschili con Ryuju Nagayama che ha avuto la meglio sul russo Yago Abuladze per waza-ari nella finalissima, mentre i bronzi sono andati al nipponico Oshima e al sudcoreano Kim Won Jin. L’apoteosi però è stata raggiunta con le ultime due finali di giornata, in cui sono andati in scena due derby casalinghi tra Uta Abe e Natsumi Tsunoda nei -52 kg femminili e tra Hifumi Abe e Joshiro Maruyama nei -66 kg maschili. Entrambi gli incontri si sono decisi al Golden Score con i successi di Uta Abe e Joshiro Maruyama. Il podio dei 52 kg è stato completato dalla francese Buchard e dalla nipponica Shishime, mentre nei 66 kg maschili si sono aggiudicati il bronzo il russo Grigoryan ed il mongolo Yondonperenlei.

Di seguito, il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Osaka 2018 di judo:

-48 kg F

1 Tonaki (Jpn)

2 Munkhbat (Mgl)

3 Endo (Jpn) e Kondo (Jpn)

-52 kg F

1 U.Abe (Jpn)

2 Tsunoda (Jpn)

3 Buchard (Fra) e Shishime (Jpn)

-60 kg M

1 Nagayama (Jpn)

2 Abuladze (Rus)

3 Oshima (Jpn) e Kim Won Jin (Kor)

-66 kg M

1 Maruyama (Jpn)

2 H.Abe (Jpn)

3 Grigoryan (Rus) e Yondonperenlei (Mgl)

Foto: IJF