Hockey pista, Serie A1 2018-2019: oggi quattro gare della settima giornata. Monza-Bassano in diretta sulla web tv di OA Sport

Si giocheranno oggi quattro gare della settima giornata della Serie A1 di hockey su pista: dopo i due anticipi del sabato che hanno visto le vittorie per 7-4 di Scandiano contro il Thiene e per 4-2 di Vercelli contro il Viareggio, la tornata si completerà domani con il posticipo tra Valdagno e Trissino.

In programma Breganze-Follonica, Sarzana-Sandrigo, Forte dei Marmi-Lodi e Monza-Bassano. Proprio quest’ultimo match verrà trasmesso in diretta questa sera alle ore 20.45 sulla web tv di OA Sport. Seguite con noi TeamServiceCar Monza-UVP Bassano, incontro valido per la settima tornata della Serie A1 di hockey su pista!

Di seguito il programma competo delle sfide odierne:

LANARO FAIZANE’ BREGANZE-IMPREDIL FOLLONICA

CARISPEZIA SARZANA-SANDRIGO HOCKEY

B&B SERVICE FORTE DEI MARMI-AMATORI WASKEN LODI

TEAMSERVICECAR MONZA-STEMA UVP BASSANO diretta streaming sulla web tv di OA Sport













