Golf, World Cup 2018: l’Italia ci prova con Andrea Pavan e Renato Paratore, Danimarca favorita

Nel weekend del 22-25 novembre si giocherà la World Cup of Golf, la 59^ edizione della Coppa del Mondo a squadre che avrà luogo al Metropolitan Golf Club di Melbourne (Australia). L’Italia sarà rappresentata da Andrea Pavan e Renato Paratore che cercheranno di essere protagonisti nella competizione vinta da Francesco ed Edoardo Molinari nel 2009 (unico successo azzurro nella storia). I due romani hanno le carte in regola per essere degli outsider nel corso delle 72 buche che si disputeranno con formula fourballs (prima e terza giornata) e foursome (seconda e quarta giornata).



La grande favorita della vigilia è la Danimarca di Olesen e Kjeldsen pronti a difendere il titolo contro le agguerrite Inghilterra (Hatton/Poulter), Cina (Li/Wi) e Corea del Sud (Woo Kim/Hun An) ma non andranno sottovalutati i padroni di casa (Leishman/Smith) e gli USA (Kuchar/Stanley). Montepremi succulento di sette milioni di dollari per l’ultimo appuntamento della stagione (nello stesso weekend inizieranno già le gare dell’European Tour 2019).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo