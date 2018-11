Golf, PGA Tour 2019: una coppia americana al comando dello Shriners Hospital for Children Open. Sfida tra Uihlein e DeChambeau

La tappa settimanale del PGA Tour si avvia alla conclusione. I protagonisti del circuito americano sono giunti infatti al termine del terzo round dello Shriners Hospital for Children Open (montepremi 6,6 milioni di dollari), torneo che si svolge sul percorso par 71 del TPC at Summerlin di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti).

La classifica per ora parla lo slang americano, con Bryson DeChambeau e Peter Uihlein a braccetto al comando. I due statunitensi guidano con lo score di -16 (197 colpi), uno meglio del connazionale Lucas Glover. Quest’ultimo si è reso protagonista di uno strepitoso terzo round chiuso con un superbo -10 che lo ha proiettato nelle zone nobili della classifica.

Fuori dal podio momentaneo con -14 gli americani Robert Streb e Patrick Cantlay, sesto a -13 Cameron Champ, mentre chiudono la top ten con lo score di -12 il messicano Adam Ancer gli statunitensi Harold Varner III, Chesson Hadley e Ryan Palmer.

Leaderboard davvero corta, con ben 18 golfisti racchiusi in 7 colpi ad un round dal termine. Ci sarà dunque da divertirsi nell’epilogo settimanale del PGA Tour. Attenzione a Cantlay! Il campione in carica, dopo un avvio in controllo, ha inserito le marce alte inserendosi nella lotta al titolo.