Golf, European Tour 2018: Rory McIlroy guida l’entry list del Nedbank Golf Challenge. Presenti anche Pavan e Paratore

Il Nedbank Golf Challenge, che si gioca a Sun City, in Sudafrica, rappresenta l’ultimo appuntamento del tour europeo prima del DP World Tour Championship di Dubai, al quale accedono i primi sessanta giocatori nella classifica della Race to Dubai, dove comanda con ampio margine Francesco Molinari (che però rivedremo direttamente negli Emirati Arabi Uniti) e in cui si trova anche Andrea Pavan, che è in trentaduesima posizione.

Il torneo sudafricano, che si gioca sul Gary Player Country Club (il leggendario golfista di Johannesburg, peraltro, è ancora in vita con i suoi 83 anni) e fa parte delle Rolex Series, vede la presenza di due dei primi dieci di tale classifica: Rory McIlroy e Haotong Li. Se per il nordirlandese si tratta di raddrizzare una stagione col solo successo dell’Arnold Palmer Invitational e con tre secondi posti, per il cinese c’è da vendicare la beffarda conclusione del Turkish Airlines Open, in cui è stato sconfitto da Justin Rose alla buca di spareggio.

Il lato, se vogliamo, un po’ curioso dei quattro giorni in avvicinamento è che se, da un lato, di uomini di alta classifica ce ne sono pochi (il danese Lucas Bjerregaard, il thailandese Kiradech Aphibarnrat, per citarne due), coloro che si trovano nella battaglia per un posto a Dubai ci sono tutti: dal 37° all’88° posto ne mancano soltanto due, a dimostrazione di come, ancora ad un torneo dalla fine, ci sia una gran voglia di prendersi gli ultimi posti disponibili per il culmine dell’European Tour.

Per l’Italia sono di scena Andrea Pavan e Renato Paratore, provenienti da una prestazione tutto sommato buona in Turchia. Pavan, come accennato, proseguirà certamente la propria avventura con Dubai, mentre per Paratore le cose sono infinitamente più complicate.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Debby Wong / Shutterstock