Ginnasticomania arriva su OA Sport e IRC Sport. Questa sera la prima puntata sulle mamme, intervista ad Aliya Mustafina

Ginnasticomania sbarca su OA Sport e IRC Sport. La trasmissione sulla ginnastica realizzata da Chiara Sani arriva sulla nostra web tv, si incomincia oggi con una puntata riservata alle mamme che hanno partecipato agli ultimi Mondiali di artistica: a Doha, infatti, erano presenti ben quattro ragazze che hanno già dei figli e che sono riuscite a mettersi in luce come Oksana Chusovitina e Aliya Mustafina. Si parlerà di questi quattro fenomeni e potremo rigustarci anche un’intervista con la Zarina realizzata poco tempo fa. Sarà una puntata molto avvincente e appassionante, sicuramente da non perdere: una decina di minuti tutti da vivere nel mondo della Polvere di Magnesio.

Ricordiamo gli appuntamenti: il primo passaggio questa sera (martedì 27 novembre) alle ore 20.00, poi nei prossimi giorni altri passaggi alle ore 01.00, 03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00. Successivamente sarà disponibile anche on-demand.