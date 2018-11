Ginnastica, USOC revoca a USA Gym il ruolo di ente governativo! Rivoluzione dopo lo scandalo abusi

Il Comitato Olimpico Statunitense ha mosso i primi passi per revocare alla Federazione Nazionale di Ginnastica il riconoscimento come ente governativo di questo sport. Sarah Hirshland, CEO di USOC, ha avviato le pratiche contro USA Gymnastics dopo il noto scandalo abusi sessuali che ha travolto l’artistica a stelle e strisce.

Si tratta di una decisione molto importante presa dai piani alti dello sport americano con la speranza di offrire un futuro migliore alle ginnaste e di uscire da un momento critico: Simone Biles, Morgan Hurd e compagne hanno dominato i recenti Mondiali di Doha ma indubbiamente il caso Larry Nassar ha generato delle difficoltà importanti e ha portato anche a un calo dei tesseramenti (basti pensare che la palestra in cui si allenava McKayla Maroney ha dovuto chiudere).

Precisiamo che questa decisione non cambia nulla in termini pratici per quanto riguarda le Olimpiadi di Tokyo 2020: gli statunitensi saranno comunque presenti a tutti gli effetti ma USA Gymnastics non sarà più l’organo sovrano di questo sport oltreoceano, ora staremo a vedere come si evolverà la situazione.

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com