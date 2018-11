Ginnastica, l’Italia domina il sabato dei giovani! Azzurrine show a Combs La Ville, Vincenzi detta legge

Ottimo sabato per l’Italia della ginnastica artistica che si fa valere con le squadre giovanili impegnate in due importanti Tornei Internazionali. Le ragazze hanno trionfato nella prova a squadre dello storico Trofeo di Combs La Ville (Francia): Veronica Mandriota, Chiara Vincenzi e Camilla Campagnaro sono riuscite a sconfiggere la Francia e il Belgio. Le classi 2004-2005 si mettono in piena luce nel rispetto della recente tradizione del Bel Paese, negli ultimi anni avevamo già giganteggiato in questo meeting con le Fate del 2003 e oggi ci siamo ripetuti con le nuove leve.

Fantastica Chiara Vincenzi che ha primeggiato nel concorso generale precedendo le pari età provenienti da Francia e Russia. Al maschile, invece, è andato in scena un bilaterale under 18 a Kienbaum: Ivan Brunello, Riccardo Barbiero, Lorenzo Casali, Andrea Dotti, Mirko Galimberti, Gianmaria Tosti (in rigoroso ordine alfabetico) hanno battuto la Germania padrona di casa e in più Lorenzo Casali ha vinto l’all-around con Brunello terzo.













Foto: Federginnastica