Ginnastica, la stagione non è finita! Quando si torna in gara? Calendario, date, programma di fine 2018

A Doha si sono conclusi i Mondiali 2018 di ginnastica artistica ma la stagione della Polvere di Magnesio non si è conclusa con la competizione più importante dell’anno. Mancano ancora un paio di mesi al termine del 2018 e ci aspetta ancora tanto spettacolo con le consuete kermesse che accompagneranno gli atleti verso il letargo invernale dove non ci saranno gare e dove ci si concentrerà esclusivamente sugli allenamenti per farsi poi trovare pronti in vista della prossima stagione. Quando si tornerà in pedana e quali saranno le ultime gare del 2018?

Come sempre ci si sofferma tra Francia e Svizzera: in terra transalpina spazio al Torneo Internazionale di Combs La Ville dedicato soprattutto alle giovani (10-11 novembre) e al Gym Massilia di Marsiglia (16-18 novembre) a cui partecipano anche le seniores; in terra elvetica, invece, appuntamento con il Memorial Gander a Chiasso (14 novembre) e con la Swiss Cup a Zurigo (18 novembre), due gare individuali con alcuni grandi big del circuito. L’evento più importante di questo finale di stagionale è però il Turnier der Meister a Cottbus (Germania), cioè la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 che assegna i punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: andrà seguita molto attentamente, i vincitori delle varie Sfere di Cristallo si qualificano ai Giochi dunque andrà presa davvero molto seriamente, appuntamento dal 22 al 25 novembre.

Il Grand Prix di Brno (23-25 novembre in Repubblica Ceca), un memorial dedicato a Larisa Latynina (ma è ancora viva, 27-29 novembre a Obnisk in Russia) e l’Olympic Hopes Cup di Liberec (29 novembre – 1° dicembre in Repubblica Ceca) sono i tradizionali appuntamenti che precedono il trittico pre-natalizio: Memorial Blume a Barcellona (1° dicembre), Toyota Cup ad Aichi in Giappone (8-9 dicembre) e la Voronin Cup a Mosca (12-13 dicembre).

Per quanto riguarda il calendario italiano, riflettori puntati sul Grand Prix che si disputerà sabato 8 dicembre a Padova, sarà la consueta esibizione senza punteggio con i migliori italiani in pedana. Spazio come sempre anche al campionato a squadre allieve femminile (under 13) con la finale nazionale in programma al PalaArrex di Jesolo dal 30 novembre al 2 dicembre, chiusura di stagione con la terza prova del Campionato di Serie C che si disputerà su zona geografica (15-16 dicembre per le donne e 1-2 dicembre per gli uomini). Di seguito il calendario con tutte le date degli eventi principali a livello internazionale e in Italia.

CALENDARIO GARE FINE 2018:

DATE EVENTO SEDE 10-11 novembre Trofeo Internazionale Combs La Ville (Francia) 14 novembre Memorial Gander Chiasso (Svizzera) 16-18 novembre Massilia Cup Marsigilia (Francia) 18 novembre Swiss Cup Zurigo (Svizzera) 22-25 novembre Coppa del Mondo 2019-2020 Cottbus (Germania) 23-25 novembre Sokol Grand Prix Brno (Repubblica Ceca) 27-29 novembre Larisa Latynina Cup Obnisk (Russia) 29 novembre – 1° dicembre Olympic Hopes Cup Liberec (Repubblica Ceca) 30 novembre – 2 dicembre Finale Campionato Allieve Jesolo (Italia) 1° dicembre Memorial Blume Barcellona (Spagna) 8 dicembre Grand Prix Padova (Italia) 8-9 dicembre Toyota Cup Aichi (Giappone) 12-13 dicembre Voronin Cup Mosca (Russia) 15-16 dicembre Serie C Varie sedi













Foto: Ricardo Bufolin/FGI