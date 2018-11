Ginnastica, Coppa del Mondo: Rebeca Andrade e Nina Derwael vincono tra volteggio e parallele a Cottbus

A Cottbus (Germania) prosegue lo svolgimento della prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di ginnastica artistica, circuito riservato alle singole specialità che assegna dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi si sono disputate le prime cinque finali di specialità, domani la seconda parte con Lara Mori impegnata al corpo libero e Carlo Macchini sulla sbarra.

VOLTEGGIO (FEMMINILE):

Rebeca Andrade si conferma una ginnasta da Coppa del Mondo e anche questa volta mette il proprio sigillo imponendosi con una schiacciante 14.728. La brasiliana ha trionfato infliggendo un paio di decimi di distacco alla più immediata inseguitrice: sul secondo gradino del podio sala la solida statunitense Jade Carey (14.516) che ha replicato con un buon dty ma che non ha brillato sul secondo salto. A completare il podio la rediviva indiana Dipa Karmakar (14.316) che con un secondo salto dall’elevato coefficiente riesce a beffare la messicana Alexa Moreno (14.279), bronzo tre settimane fa ai Mondiali. Quinto posto per la 43enne Oksana Chusovitina (14.279) che non smette di stupire dopo aver disputato la finale iridata.

PARALLELE ASIMMETRICHE:



Tutti si attendevano la superbattaglia tra Fan Yilin e Nina Derwael ma la cinese commette un clamoroso errore (13.866, ottava) e lascia così strada aperta alla Campionessa del Mondo che sciorina il suo tradizionale esercizio da urlo e festeggia con un netto 15.100 (6.5). Il vuoto alle sue spalle con la brasiliana Rebeca Andrade che torna sul podio dopo la vittoria al volteggio (14.500) appena davanti alla cinese Jiaqi Lyu (14.433) e alla russa Daria Spiridonova (14.358 per la Campionessa del Mondo 2015).

CORPO LIBERO (MASCHILE):

Ottimo esercizio da parte dell’israeliano Artem Dolgopyat (14.800, 6.6) e vittoria ampiamente meritata davanti all’olandese Casimir Schmidt (14.500, 5.9) e al filippino Carlos Yulo (14.500).

CAVALLO CON MANIGLIE:

Chih Kai Lee fa letteralmente saltare il banco e piazza un super esercizio da 15.508 (6.5), il rappresentante di Cina Taipei potrà togliersi grandi soddisfazioni anche in futuro e oggi si lascia alle spalle il cinese Hao Weng (15.266) e il sorprendente iraniano Saeedreza Keikha (15.133).

ANELLI:

Ottimo esercizio da parte del cinese Yan Liu (15.200, 6.4) che mette in fila il francese Samir Ait Said (14.900) e il connazionale Hao You (14.833).