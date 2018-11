Contributi Coni 2019: quanti soldi ricevono le Federazioni sportive? Budget invariati rispetto al 2018

Il Coni ha comunicato ufficialmente l’entità dei contributi che verserà alle Federazioni Sportive Nazionali per quanto riguarda il 2019: lo stanziamento per la parte sportiva è identito a quello del 2018, non ci sono aumenti o diminuzione nei vari sport rispetto a 12 mesi fa (totale di 145,88 milioni di euro).

Il calcio porta dunque a casa 30,42 milioni di euro che equivalgono al 20,85% del totale. L’atletica guadagna 6,44 milioni (4,42%) nonostante i risultati poco soddisfacenti, confermati 6,91 milioni di euro al nuoto (4,74%) e 5,46 milioni al ciclismo (3,74%). Volley (4,97 milioni), basket (4,19 milioni) e scherma (5,1 milioni) inseguono a ruota mentre la ginnastica è più indietro (3,83).

CONTRIBUTI CONI ALLE FEDERAZIONI PER IL 2019:

Nell’ordine: sport, percentuale del totale, contributo in euro

1 FCI Ciclismo 3,74% 5.461.240

2 FGI Ginnastica 2,63% 3.838.212

3 FIB Bocce 0,85% 1.233.239

4 FIBa Badminton 1,09% 1.585.489

5 FIBS Baseball – Softball 2.448.490 1,68%

6 FIC Canottaggio 2,47% 3.606.243

7 FICK Canoa – Kayak 1,89% 2.764.054

8 FIDAL Atletica Leggera 4,42% 6.445.124

9 FIDASC Discipl. Armi Sportive Caccia 451.754 0,31%



10 FIDS Danza Sportiva 0,54% 784.552

11 FIG Golf 1,19% 1.732.414

12 FIGC Giuoco Calcio 20,85% 30.422.068

13 FIGH Handball / Pallamano 1.490.257 1,02%

14 FIGS Squash 0,48% 705.265

15 FIH Hockey (prato / indoor) 1.827.659 1,25%

16 FISR Sport Rotellistici 1.926.898 1,32%

17 FIJLKAM Judo – Lotta – Karate – Arti Marz. 4.851.160 3,33%

18 FIM Motonautica 0,84% 1.224.112

19 FIN Nuoto 4,74% 6.912.521

20 FIP Pallacanestro 2,88% 4.194.784

21 FIPAV Pallavolo 3,41% 4.973.761

22 FIPE Pesistica 1,43% 2.085.991

23 FIPM Pentathlon Moderno 1.863.165 1,28%

24 FIPSAS Pesca Sportiva – Att. Subacquee 1.276.863 0,88%

25 FIR Rugby 2,40% 3.506.013

26 FIS Scherma 3,50% 5.100.021

27 FISE Sport Equestri 1,71% 2.498.816

28 FISG Sport Ghiaccio 1,97% 2.875.140

29 FISI Sport Invernali 3,89% 5.679.839

30 FISW Sci Nautico e Wakeboard 1.391.214 0,95%

31 FIT Tennis 2,94% 4.293.343

32 FITA Taekwondo 1,41% 2.062.590

33 FITARCO Tiro con l’Arco 1,54% 2.252.869

34 FITAV Tiro a Volo 2,78% 4.058.321

35 FITeT Tennistavolo 1,12%

36 FITri Triathlon 1,16% 1.697.143

37 FIV Vela 2,02% 2.941.710

38 FMI Motociclismo 1,31% 1.903.861

39 FPI Pugilato 2,27% 3.316.611

40 UITS Tiro a Segno 1,91% 2.793.110

41 FICr Cronometristi 0,55% 801.750

42 FMSI Medico Sportiva 0,30% 441.670

43 AeCI Aereo Club 0,93% 1.362.604

44 ACI Automobil Club 1.173.435 0,80%













Foto: Ink Drop / Shutterstock.com