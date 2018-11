Ciclocross, Europei 2018: nessun acuto degli azzurri, ma Alice Maria Arzuffi si conferma ai vertici

L’Italia chiude senza medaglie e con due settimi posti come migliori risultati gli Europei di ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Gli azzurri non sono riusciti a trovare l’acuto in questa rassegna continentale, come per altro si poteva prevedere anche alla vigilia, visto che il nostro movimento si trova comunque ancora distante dalle nazioni di riferimento, anche se qualche segnale positivo è comunque arrivato.

La prestazione più significativa è sicuramente quella di Alice Maria Arzuffi, che con il settimo posto nella gara elite si conferma ai vertici. La 23enne lombarda in questa stagione è stata protagonista delle corse in Belgio, con diversi piazzamenti di prestigio sia nel Superprestige che nel Brico Cross. In questi Europei le aspettative erano alte e lei comunque non le ha deluse, visto che è riuscita ad arrivare appena dietro le migliori del circuito. Un piazzamento che attesta la crescita di questa atleta, che rappresenta la maggiore speranza azzurra nel breve periodo.

A lungo termine invece assume rilievo il settimo posto di Sara Casasola tra le Under 23. Questa ragazza 19enne ha dimostrato già il suo potenziale nelle ultime prove nazionali e ora ottiene un risultato importante in una gara di grande livello. È restata con le migliori fino a metà corsa e in futuro potrebbe affiancare Arzuffi per creare una coppia interessante per il nostro movimento.

Notizie invece non altrettanto positivo dal settore maschile, apparso in difficoltà. Nella gara elite Gioele Bertolini ha fatto una prestazione ben al di sotto del potenziale, chiudendo 18°. Nelle categorie giovanili invece Jakob Dorigoni non va oltre la 14ma posizione negli Under 23, mentre tra gli Juniores il primo azzurro è solamente 22°, Davide Toneatti. Servirà quindi lavorare ancora molto per diventare competitivi nelle gare importanti.













