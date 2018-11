Ciclismo su pista, l’Italia viaggia verso le Olimpiadi. Il quartetto femminile, tra la galleria del vento Fiat e allenamenti in trasferta

L’Italia guarda con grande fiducia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano meno di due anni ai Giochi e la nostra Nazionale di ciclismo su pista ha tutte le carte in regola per ben figurare nella capitale nipponica. Il quartetto dell’inseguimento femminile nutre delle concrete chance di medaglia, il gruppo guidato dal CT Dino Salvoldi non fa mistero di voler puntare a salire sul podio a cinque cerchi e sta lavorando proprio in quell’ottica: l’obiettivo di questa formazione, già capace di mettersi al collo un bronzo iridato e allori europei, è quello di essere al top in occasione della rassegna a cinque cerchi e dunque si sta preparando un avvicinamento studiato in ogni minimo dettaglio.



Le ribattezzate Rocket Girls (Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Tatiana Guderzo e Valsecchi hanno siglato il primato italiano in 4:17.853 ma attorno a loro ruotano anche Frapporti, Confalonieri e Guazzini) svolgeranno delle sessioni presso la galleria del vento del Centro ricerche Fiat a Orbassano (Torino) durante la prossima primavera. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in questa sede dove solitamente si testano i camion c’è ampio spazio per ospitare il quartetto al completo e quindi si può valutare l’incidenza aerodinamica della posizione di una ciclista in scia a un’altra.

Nel frattempo proseguono gli allenamenti, sempre in trasferta vista l’indisponibilità del Velodromo di Montichiari. Le azzurre saranno impegnate a Grenchen (Svizzera) da domani a venerdì, saranno presenti tutte le azzurre a parte Elisa Balsamo che il 27 novembre si opererà agli occhi per eliminare la miopia che l’affligge (rientrerà a inizio anno senza problemi).













Foto: Federciclismo