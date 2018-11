Ciclismo, Andrea Tafi sogna la Parigi-Roubaix a 52 anni: quale squadra per il toscano? Tutti gli scenari

Andrea Tafi sogna di partecipare alla prossima Parigi-Roubaix, in occasione del ventesimo anniversario della sua vittoria nell’Inferno del Nord. L’ultimo italiano capace di trionfare nella Grande Classica ha dichiarato di voler tornare in sella a 52 anni per cercare una nuova impresa sulle celeberrime pietre. Il toscano ha dichiarato a Het Laaste Nieuws di avere già una squadra ma di non poter ancora svelare il nome della formazione: “Tutti dicono che sono matto, ma non penso. Seguo il mio cuore. So quanto sia difficile, ma voglio anche vedere quali sono i miei limiti. Non mi pongo obiettivi in termini di risultato, voglio allenarmi e vedere cosa ne potrà venire fuori. I prossimi mesi saranno duri, ma è qualcosa che voglio assolutamente fare. È qualcosa che nessuno ha mai fatto nel ciclismo. Ho trovato una grande squadra ma sfortunatamente non posso ancora dire quale“.



Il quotidiano Marca ha individuato due possibili squadre che potrebbero avere ingaggiato Andrea Tafi per questa nuova impresa: si tratterebbe delle belghe Veranda’s Willems e l’Acqua Protect Veranclassic, appartenenti alla categoria Pro-Continental. L’ex professionista ha dichiarato che però dietro al progetto c’è una grande casa costruttrice di biciclette e allora ci potrebbero essere altre opzioni come la AG2r (bici di Eddy Merckx), la Katusha Alpecin (con le Canyon) oppure la Ef Drapac e la Cannondale come riportato da tuttobiciweb.

La speranza è quella di vedere al via della Roubaix una delle grandi icone del nostro ciclismo contemporaneo, l’operazione di marketing è importante ma sicuramente Andrea cercherà anche di mettersi in luce e la sua non sarà una partecipazione fine a se stessa.













Foto: Lapresse