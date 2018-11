Ciclismo, Alan Marangoni conquista la prima vittoria nell’ultima corsa della carriera

Si chiude in modo incredibile la carriera di Alan Marangoni. Il 34enne della Nippo-Vini Fantini ha trionfato al Tour de Okinawa, ottenendo così la prima vittoria nell’ultima corsa da professionista. Marangoni ha vinto in solitaria precedendo di 19” l’australiano Freddy Ovett e l’atleta di Taiwan Chun Kai Feng. Una grande gioia che arriva al termine di una carriera che era iniziata nel 2009 con la CSF ed è poi proseguita per sette stagioni con la Liquigas-Cannondale, in cui si era sempre messo a disposizione dei propri capitani.

Un finale che sembra davvero quello di una favola per Marangoni, che incredulo ha così commentato questa sua vittoria alla Gazzetta dello Sport: “Credevo che certi finali esistessero solo nelle favole…Senza parole, soltanto un mare di emozioni. Ringrazio la Nippo-Fantini, che mi ha sempre sostenuto”.













