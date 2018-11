Champions League calcio, Napoli e Inter si qualificano agli ottavi se…Tutte le possibili combinazioni. Decisiva l’ultima giornata

Ultimi 90 minuti di pura passione in Champions League per Inter e Napoli. Entrambe non hanno ancora centrato la qualificazione agli ottavi di finale, ma, se i nerazzurri dipendono dal risultato di altri, la squadra di Ancelotti, invece, ha tra le proprie mani il suo futuro.

L’Inter ha perso ieri sera contro il Tottenham e gli inglesi hanno raggiunto e superato (per via degli scontri diretti) proprio i nerazzurri, mentre il Napoli con il successo in casa contro la Stella Rossa è ora in testa al gruppo C. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa serve alle due squadre italiane per accedere agli ottavi di finale.

L’INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE SE…:

– Batte il PSV Eindhoven e il Tottenham non vince contro il Barcellona.

– Pareggia contro il PSV Eindhoven e il Tottenham perde a Barcellona.

IL NAPOLI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE SE…:

– Vince o pareggia contro il Liverpool.

– Perde contro il Liverpool con un solo gol di scarto (ma non 1-0 e in caso di 2-1 deve sperare che il PSG non pareggi).

– Perde contro il Liverpool con qualsiasi altro risultato e contemporaneamente il PSG non batte la Stella Rossa.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fabrizio Andrea Bertani/Shutterstock