Champions League 2019, quando si gioca l’ultima giornata della fase a gironi? Date, programma, orari e tv

Dall’11 al 12 dicembre la fase a gironi della Champions League 2019 andrà in archivio. Ultima due giorni di incontri che delineerà il quadro delle qualificate agli ottavi di finale. Ci attendono match decisamente interessanti tra cui la sfida di Anfield tra Liverpool e Napoli, nella quale i Reds vorranno prendersi una rivincita dopo il ko del San Paolo e Barcellona-Tottenham, sfida tra due squadre che praticano un calcio spettacolare. Per quanto riguarda le altre italiane la Juventus già qualificata andrà a Berna per centrare i 3 punti contro lo Young Boys già eliminato ed essere sicura del primato del raggruppamento. La Roma, anch’essa già con il biglietto per la fase ad eliminazione diretta, se la vedrà contro il Viktoria Plzen in trasferta e l’Inter affronterà a San Siro il PSV.

Di seguito il programma completo dell’ultima giornata di incontri della fase a gironi della Champions League 2019 che sarà trasmessa in diretta su Sky, in streaming grazie a Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone. In chiaro viene trasmessa una gara su Rai 1, e in streaming su Rai Play.

IL PROGRAMMA DELL’ULTIMA GIORNATA DELLA FASE A GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE 2019

GRUPPO A

11 dicembre – Brugge-Atletico Madrid ore 21.00 – Sky Sport

11 dicembre – Monaco-Borussia Dortmund ore 21.00 – Sky Sport

GRUPPO B

11 dicembre – Inter-PSV ore 21.00 – Sky Sport

11 dicembre – Barcellona-Tottenham ore 21.00 – Sky Sport

GRUPPO C

11 dicembre Liverpool-Napoli ore 21.00 – Sky Sport

11 dicembre Stella Rossa-PSG ore 21.00 – Sky Sport

GRUPPO D

11 dicembre – Galatasaray-Porto ore 18.55 – Sky Sport

11 dicembre – Schalke 04-Lokomotiv Mosca ore 18.55 – Sky Sport

GRUPPO E

12 dicembre – Ajax-Bayern ore 21.00 – Sky Sport

12 dicembre – Benfica-AEK Atene ore 21.00 – Sky Sport

GRUPPO F

12 dicembre – Shakhtar Donetsk-Lione ore 21.00 – Sky Sport

12 dicembre – Manchester City-Hoffenheim ore 21.00 – Sky Sport

GRUPPO G

12 dicembre – Real Madrid-CSKA Mosca ore 18.55 – Sky Sport

12 dicembre – Viktoria Plzen-Roma ore 18.55 – Sky Sport

GRUPPO H

12 dicembre – Young Boys-Juventus ore 21.00 – Rai 1

12 dicembre – Valencia-Manchester United ore 21.00 – Sky Sport













