Calendario Liga oggi (25 novembre), gli orari di tutte le partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo

Dopo il big match tra Atletico Madrid e Barcellona, la Liga vedrà svolgersi quest’oggi (25 novembre) le gare della domenica, che assegneranno i punti per la tredicesima giornata del campionato spagnolo.

Quattro le sfide in programma, tra cui un interessante Siviglia-Valladolid, con gli andalusi che proveranno a guadagnare terreno in classifica, portandosi nelle zone altissime in caso di successo, mentre il Villareal ospita il Betis a caccia di punti preziosi per lasciare alle spalle la zona salvezza.

Le gare saranno disponibili in streaming in diretta su DAZN, piattaforma che permette di avere un mese di prova gratuito, seguito da un abbonamento a 9,99€.

Il programma completo:

12:00 Ath. Bilbao – Getafe

16:15 Siviglia – Valladolid

18:30 Espanyol – Girona

20:45 Villarreal – Betis

Foto: Jose Breton – Shutterstock