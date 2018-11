Calcio, tragedia nel mondo dilettantistico: trovato morto Fabiano Colucci dell’Asd Martina. Il giocatore aveva 19 anni

Un fulmine a ciel sereno ha scosso il mondo del calcio dilettantistico. Fabiano Colucci, calciatore 19enne del Martina (compagine militante in Promozione) è stato trovato privo di vita nel garage della propria casa. Come riporta gazzetta.it, è stato il capitano della squadra Marco Amato a ritrovare il corpo esanime del suo compagno di squadra con profondo sgomento. Non si conoscono ancora le cause della morte ma secondo le prime testimonianze sembra che il ragazzo stesse attraversando un periodo particolarmente complicato dopo la separazione dei propri genitori. Tuttavia in campo le sue prestazioni erano degne di nota ed era uno dei riferimenti della formazione dilettantistica.

“L’Asd Martina Calcio 1947 partecipa all’immenso dolore della famiglia nel ricordo di Fabiano Colucci. Il nostro under classe ’99 è venuto a mancare. Non ci sono parole per dare seguito ad una notizia così sconvolgente che ha colpito tutta la società, dirigenza, squadra, settore tecnico e giovanile con grande tristezza” il messaggio sul sito sito del club.













