Calcio, Serie A 2018-2019: Udinese-Milan 0-1. Romagnoli in pieno recupero regala i tre punti a Gattuso

Il Milan passa per 0-1 in casa dell’Udinese nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A e aggancia nuovamente la Lazio, salendo a quota 21. I friulano restano a 9 in compagnia del Bologna al 17° posto, a ridosso della zona retrocessione. Nel primo tempo infortunio ad Higuain, che lascia il campo per problemi alla schiena, poi Cutrone fallisce l’occasione del vantaggio. Nella ripresa è Suso a sprecare da ottima posizione, ma al 97′ Romagnoli trova il gol della vittoria e regala tre punti pesantissimi ai rossoneri.

Nella prima frazione partita divertente, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, ma non si registrano occasioni colossali. Il primo vero sussulto è per il popolo rossonero che al 34′ vede fermarsi per un problema alla schiena Higuain, mentre al 43′ Cutrone spreca un’ottima occasione facendosi ipnotizzare da Musso uscito molto bene nel disperato tentativo di chiudere lo specchio della porta all’avversario.

Nella ripresa esattamente dopo un’ora di gioco Suso si divora l’occasionissima per il vantaggio, dopo che Castillejo aveva seminato il panico portando a spasso mezza formazione bianconera. Quando tutto sembrava indicare lo 0-0, nel recupero succede di tutto: l’ultimo cambio dei friulani prolunga l’extra time, al 94′ Nuytinck si fa espellere per fallo da ultimo uomo e regala altri secondi e la superiorità ai rossoneri, infine il pasticcio finale lo compie Opoku, che perde palla in mezzo al campo innescando Suso, che mette al centro dove Romagnoli scaglia la palla in rete. Come se non bastasse il guardalinee annulla per fuorigioco, ma il VAR dà ragione al Milan consegnando i tre punti alla truppa di Gattuso.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza